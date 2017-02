Englischer Top-Schiedsrichter Clattenburg wechselt nach Saudi-Arabien

Schiedsrichter Mark Clattenburg beendet seine Karriere in der englischen Premier League und im europäischen Fußball, um einen Job in Saudi-Arabien zu übernehmen. Das bestätigte der englische Schiedsrichterverband (PGMOL) in einer Mitteilung, ohne jedoch ein konkretes Datum für den Wechsel zu nennen.

"Wir verstehen, dass es eine interessante Chance für Mark ist. Zudem ist es eine Chance, den hohen Standard der englischen Schiedsrichter im Weltfußball zu unterstreichen", hieß es in einem Statement der PGMOB.

Der 41-jährige Clattenburg soll beim saudischen Fußballverband die Nachfolge des Engländers Howard Webb antreten, der dort vor Kurzem als Direktor der Schiedsrichter zurückgetreten war. Clattenburg soll die Arbeit der Offiziellen in Saudi-Arabien verbessern und professionalisieren, aber auch Partien in der nationalen Liga pfeifen. Sein Vertrag läuft zunächst für ein Jahr.

Seit 2004 hatte Clattenburg Spiele in der englischen Premier League gepfiffen. Der Verband lobte seinen "talentierten Schiedsrichter" für die "zahlreichen Verdienste" und hob besonders das Jahr 2016 hervor, in dem Clattenburg das Finale des FA Cups, der Champions League und der Europameisterschaft gepfiffen hatte.