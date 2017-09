Zweitligist Aue Drews blickt nur auf den Klassenerhalt

Hannes Drews heißt der neue Coach von Fußball-Zweitligist Erzgebirge Aue. "Es ist eine Riesenchance, hier sein zu dürfen. Wenn mir das einer vor zehn Tagen gesagt hätte, hätte ich das nicht geglaubt", sagte der 35-Jährige bei seiner Vorstellung. Drews betreute bisher die U19 von Holstein Kiel und erhielt bei den Sachsen einen Zweijahresvertrag. Der bisherige Coach Thomas Letsch war bereits nach zwei Spieltagen entlassen worden.

Vor seinem Engagement rief Drews bei Schalke-Coach Domenico Tedesco an. Der hatte in der Vorsaison Aue zum Klassenverbleib geführt. Drews gibt schon am Samstag beim FC Ingolstadt (13 Uhr Sky) sein Debüt auf der Trainerbank. Co-Trainer bleibt der bisherige Interimscoach Robin Lenk. Er rückt wegen einer fehlenden Fußballlehrer-Lizenz zurück ins zweite Glied. Drews und Lenk standen aber schon in den vergangenen Tagen in engem Kontakt.

"Ich finde hier optimale Bedingungen vor, ein super Trainerteam, das in den letzten zwei Wochen gezeigt hat, dass es gut mit dem Team funktioniert", sagte Drews. Sein oberstes Saisonziel: "Die Klasse zu halten, alles andere wird man sehen."