Sieg gegen Arsenal Köln hat es wieder in der eigenen Hand

Der 1. FC Köln hat sein Heimspiel in der Europa League 1:0 (0:0) gegen den FC Arsenal gewonnen. Das einzige Tor der Partie erzielte der Kölner Angreifer Sehrou Guirassy per Foulelfmeter in der 62. Minute. Damit hat es der FC am letzten Spieltag der Gruppe H selbst in der Hand, mit einem Sieg gegen Roter Stern Belgrad in die Zwischenrunde einzuziehen.

Für das Spiel in Köln tauschte Arsenals Trainer Arsène Wenger die komplette Startelf, die noch am Wochenende im Derby gegen den Rivalen Tottenham Hotspur gewonnen hatte. Von mangelnder Eingespieltheit war jedoch nichts zu sehen.

Die Londoner waren im ersten Durchgang die dominierende Mannschaft mit den besseren Chancen. Francis Coquelin (14.) und Olivier Giroud (30.) scheiterten nur knapp an der Führung. Köln mühte sich, kam aber nur zu einem aussichtsreichen Torschuss durch Jhon Córdoba (6.). Ansonsten strahlten er und seine Sturmkollegen Yuya Osako und Sehrou Guirassy keinerlei Gefahr aus.

Maroh fällt aus, Guirassy trifft

Besonders bitter für die Kölner war der Ausfall von Kapitän Dominic Maroh. Arsenals Giroud fiel auf den Abwehrspieler, der ausgewechselt werden musste (38.). Damit erweitert sich die bereits lange Liste der verletzten Kölner Spieler vermutlich um einen weiteren Namen.

Im zweiten Durchgang fuhren beide Teams die Offensiv-Bemühungen zunächst zurück und wurden erst gegen Ende der Partie etwas mutiger. Insgesamt wäre ein Unentschieden gerecht gewesen. Doch nach einem Foul von Mathieu Debuchy an Guirassy bekam Köln einen Elfmeter. Der Gefoulte verwandelte zum 1:0-Endstand (62.). Die Londoner mühten sich, die Führung noch auszugleichen. Doch die Kölner schafften es, den Sieg über die Zeit zu retten.

Durch das Unentschieden im Parallel-Spiel der Gruppe H zwischen Bate Borisov und Roter Stern Belgrad liegt Köln in der Tabelle auf dem zweiten Platz. Am letzten Spiel muss das Team gegen die Serben gewinnen, um in die nächste Runde einzuziehen.

1. FC Köln - FC Arsenal 1:0 (0:0)

1:0 Guirassy (62., Foulelfmeter)

Köln: Timo Horn - Sörensen, Maroh (37. Rausch), Mere - Klünter, Salih Özcan, Jojic, Jannes Horn - Cordoba (56. Ollkowski), Osako (73. Lehmann), Guirassy

Arsenal: Ospina - Debuchy (84. Nketiah), Mertesacker, Holding - Chambers (67. Nelson), Coquelin, Elneny, Maitland-Niles - Welbeck (46. Iwobi), Giroud, Wilshere

Gelbe Karten: Guirassy, Klünter / Debuchy

Schiedsrichter: Wladislaw Bezborodow (Russland)

Zuschauer: 46.000