Mit einem wichtigen Sieg gegen Bate Borisov hat der 1. FC Köln seine Chancen auf ein Weiterkommen in der Europa League am Leben erhalten. Der 5:2 (1:2)-Sieg gegen die Weißrussen ist der erste Punktgewinn für den FC in dieser Gruppenphase überhaupt. Die Gastgeber trafen durch Simon Zoller (16. Minute) zum 1:0, bevor Nemanja Milunovic (31.) und Nikolai Signewitsch (33.) Borisovs 2:1-Halbzeitführung erzielten. Nach der Pause drehte Köln durch Tore von Yuya Osako (53./ 82.), Serouh Guirassy (63.) und Milos Jojic (90.) die Partie.

Zu Beginn des Spiels parierte Timo Horn einen abgefälschten Schuss von Mirko Ivanic (6.) glänzend. Guirassy (7.) und Zoller (10.) scheiterten auf der Gegenseite an Borisovs Schlussmann Denis Scherbitski. Dann entwischte Zoller nach einem Steilpass von Salih Özcan der weißrussischen Hintermannschaft und erzielte die Kölner Führung (16.). Kurz konnte der FC das Geschehen kontrollieren, dann verloren sie Milunovic aus den Augen, der eine flache Freistoßvorlage unbedrängt zum Ausgleich einschob (31.). Zwei Minuten später traf Signewitsch per Fallrückzieher zur 2:1-Führung für die Gäste (33.). Stille zur Halbzeit.

Keine zehn Minuten nach Wiederanpfiff reagierte der FC: Osako, zur Halbzeit für Christian Clemens gekommen, traf mit einem sehenswerten Schuss von der Strafraumkante zum Ausgleich (53.). Köln setzte nun auch spielerisch Akzente. In der 63. Minute verwandelte Guirassy einen direkten Freistoß zur Führung für die Gastgeber. Köln wurde stärker und kombinierte. Özcan (75.) und Heintz (78.) scheiterten per Fernschuss am Torwart. In der 82. Minute traf erneut Osako, bevor Jojic zum 5:2-Endstand einköpfte (90.).

1. FC Köln - Bate Borisov 5:2 (1:2)

1:0 Zoller (16. Minute)

1:1 Milunovic (31.)

1:2 Signewitsch (33.)

2:2 Osako (53.)

3:2 Guirassy (63.)

4:2 Osako (82.)

5:2 Jojic (90.)

Köln: Timo Horn - Sörensen, Maroh, Heintz, Rausch - Clemens (46. Osako), Lehmann, Salih Özcan, Bittencourt - Zoller, Guirassy (69. Jojic)

Borisov: Scherbizki - Milunovic, Poljakow, Gaidutschik (60. Volodko; 70. Rodionov), Rios - Dragun, Wolodko, Stasewitsch, Gordeitschuk, Ivanic - Signewitsch

Schiedsrichter: Stavrev (Mazedonien)

Gelbe Karten: - / Gaidutschik, Milunovic, Signewitsch, Stasewitsch

Zuschauer: 48.000