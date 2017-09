Niederlage bei Europapokal-Comeback Arsenal zu stark für Köln

Nach 25 Jahren Europapokal-Abwesenheit hat der 1. FC Köln eine Halbzeit lang auf die Sensation gehofft, doch am Ende gewann der FC Arsenal 3:1 (0:1). Den Führungstreffer erzielte Jhon Córdoba (10. Minute). Kurz nach der Pause glich Sead Kolasinac aus (49.), Alexis Sánchez (67.) und Héctor Bellerín (82.) sorgten schließlich für den Endstand.

Auf den Europa-League-Fight mussten die Zuschauer allerdings eine Stunde länger warten als geplant: Der große Andrang Kölner Fans hatte für kurzzeitige Eskalationen und einen verspäteten Anpfiff gesorgt.

Die Gunners schonten zahlreiche Stammkräfte: Mesut Özil, Alexandre Lacazette, Danny Welbeck, Aaron Ramsey, Granit Xhaka und Petr Cech - sie alle standen nicht einmal im Kader. Bei den Kölnern rückten im Vergleich zum 0:3 in Augsburg Jorge Meré und Konstantin Rausch für Frederik Sörensen und Yuya Osako in die Startelf.

Von Beginn an hielt der "Effzeh" gut dagegen - und ging schnell in Führung: Torhüter David Ospina klärte den Ball vor dem heranstürmenden Simon Zoller in die Füße von Leonardo Bittencourt. Dieser spielte direkt zu Jhon Córdoba, der sich drehte und aus knapp 40 Metern über Ospina hinweg ins leere Gehäuse schoss (10.) - ein Traumtor.

Das 1:0 spielte Köln in die Karten. Arsenal übernahm die Spielkontrolle, Köln zog sich zurück, stand defensiv sicher. Nur zweimal kamen die Gunners durch Olivier Giroud (19.) und Theo Walcott (23.) zum Abschluss. Ansonsten landeten die Zuspiele im Nirgendwo oder bei einem Gegner.

Sead Kolasinac bringt die Wende

Köln lauerte auf Ballgewinne, um schnell umzuschalten. Vor allem über die linke Seite, setzten sie ihre Konter. Doch Köln fehlte häufig der letzte Pass. In der 30. Minute rutschte Zoller am Fünfmeterraum knapp an einem Zuspiel vorbei. Als Hector den Abpraller ergattern wollte, riss ihn Ospina von den Beinen. Doppeltes Pech für die Kölner: Da es Abseits war, gab es keinen Elfmeter - und Hector verletzte sich bei der Szene, musste wenige Minuten später ausgewechselt werden. Doch die Führung hielt bis zur Pause.

Arsenal kam dann mit Schwung zurück aus der Kabine - und mit Sead Kolasinac für Rob Holding. Bereits nach wenigen Minuten machte sich der Wechsel bezahlt: Nach einer abgefälschten Hereingabe von Walcott knallte er den Ball per Direkabnahme aus acht Metern ins Netz (49.). Erst in der 60. Minute kam auch Köln wieder zum Abschluss - Milos Jojic per Distanzschuss.

Doch auch danach machte Arsenal weiter das Spiel. Zunächst spitzelte Horn noch in letzter Sekunde Ainsley Maitland-Niles den Ball vom Fuß (64.). Dann begleiteten drei Kölner Alexis Sánchez nur, anstatt ihn anzugreifen. Der Chilene nahm die Einladung an und schloss von der Strafraumkante in den rechten Winkel ab (67.). In der 82. Minute sorgte Bellerín dann für die Entscheidung, nachdem Horn einen Schuss von Walcott abprallen ließ.

Arsenal London - 1. FC Köln 3:1 (0:1)

0:1 Córdoba (10.)

1:1 Kolasinac (49.)

2:1 Sánchez (67.)

3:1 Bellerín (82.)

Arsenal London: Ospina - Holding (46. Kolasinac), Mertesacker, Monreal - Bellerín, Iwobi (68. Wilshere), Elneny, Maitland-Niles - Walcott (83. Nelson), Sánchez, Giroud

1. FC Köln: Horn - Klünter (76. Osako), Meré, Heintz, Rausch - Lehmann - Höger, Hector (35. Jojic), Zoller (65. Risse), Bittencourt - Córdoba

Zuschauer: 59.000

Schiedsrichter: Fernández (Spanien)

Gelbe Karten: -/-