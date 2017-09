Pfostenpech Köln verliert auch gegen Belgrad

Das erste Heimspiel des 1. FC Köln im Europapokal seit 25 Jahren sollte für eine Befreiung sorgen. Stattdessen hat es die Krise des Bundesligisten verschärft. Köln verlor 0:1 (0:1) gegen Roter Stern Belgrad. Richmond Boakye (30. Minute) traf für die Gäste aus Serbien. Es war Kölns siebte Niederlage im neunten Pflichtspiel der Saison. In der Europa League ist der FC nach dem zweiten Spieltag der Gruppenphase weiter punktlos Tabellenletzter. Das erste Spiel hatte Köln 1:3 beim FC Arsenal verloren.

Belgrad war in der ersten Hälfte die deutlich aktivere und offensivere Mannschaft und versuchte es immer wieder mit Distanzschüssen. Einer davon landete im Kölner Tor: Boakye setzte sich nach einem langen Ball problemlos gegen Jorge Meré durch und traf anschließend aus etwa 20 Metern zur Führung (30.).

Bereits in der sechsten Minute hatte sich die erste Lücke in der Kölner Defensive aufgetan, die Gäste vergaben aber die Chance zur Führung: Guélor Kanga ging vorbei an FC-Torwart Timo Horn, schoss aber deutlich neben das Tor. Die beste Kölner Chance der ersten Hälfte hatte Milos Jojic erst in der 44. Minute: In Folge eines Freistoßes setzte er seinen Nachschuss knapp neben das Tor.

In Hälfte zwei wurde Köln besser. Die besten Torgelegenheiten hatte erneut Jojic, der gleich zweimal den Pfosten traf (58./66.). Und nur wenige Minuten später scheiterte dann auch der eingewechselte Leonardo Bittencourt am Pfosten (74.). Belgrad sorgte nach der Pause kaum noch für Entlastung. Weil die Gäste aber auch die Schlussoffensive der Kölner überstanden, blieb es beim 0:1.

1. FC Köln - Roter Stern Belgrad 0:1 (0:1)

0:1 Boakye (30.)

Köln: Horn - Meré (46. Bittencourt), Sörensen, Heintz - Olkowski (76. Clemens), Özcan, Lehmann, Jojic, Rausch - Córdoba, Guirassy (46. Osako)

Belgrad: Borjan - Stojkovic,Babic, Le Tallec, Gobeljic - Donald, Krsticic (77. Racic) - Srnic, Kanga, Radonjic (73. Milic) - Boakye (63. Pesic)

Schiedsrichter: Bas Nijhuis (Niederlande)

Gelbe Karten: Olkowski / Kanga, Babic, Gobeljic

Zuschauer: 46.195 (ausverkauft)