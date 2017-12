Europa League Köln besiegelt schlechtes Abschneiden deutscher Klubs

Der 1. FC Köln ist nach einer 0:1 (0:1)-Niederlage bei Roter Stern Belgrad aus der Europa League ausgeschieden. Im ersten Spiel unter Interimstrainer Stefan Ruthenbeck zeigten die Kölner eine couragierte Leistung, strahlten aber kaum Torgefahr aus.

Immerhin hatten die Kölner die erste Chance des Spiels, doch Milos Jojic scheiterte mit seinem unplatzierten Schuss an Belgrads Schlussmann Milan Borjan (15. Minute). Auf der anderen Seite machte es Slavoljub Srnic besser, als er eine flache Hereingabe von Milan Rodic aus zehn Metern mit links unhaltbar ins kurze Eck schoss (22.).

In der Folge verwaltete Roter Stern die Führung und zog sich weit in die eigene Hälfte zurück. Die Gäste, die für den Einzug in die Zwischenrunde einen Auswärtssieg gebraucht hätten, liefen zwar an, schafften es aber nicht, sich hochkarätige Möglichkeiten zu erspielen.

Neben Köln sind auch Hoffenheim und Hertha ausgeschieden. Beide wurden in ihrer jeweiligen Gruppe Tabellenletzter. Es ist das erste Mal seit Einführung der Europa League 2009, dass kein deutscher Verein die Gruppenphase überstanden hat. In der K.o.-Phase stehen mit Borussia Dortmund und RB Leipzig trotzdem zwei Bundesligisten, die als Gruppendritte aus der Champions League "abgestiegen" sind.

Roter Stern Belgrad - 1. FC Köln 1:0 (1:0)

1:0 Srnic (22.)

Belgrad: Borjan - Stojkovic, Le Tallec, Savic, Rodic - Donald, Krsticic - Srnic (81. Gobeljic), Kanga (89. Racic), Jovicic (64. Pesic) - Boakye

Köln: T. Horn - Olkowski (65. Klünter), Sörensen, J. Horn, Rausch - Lehmann - Jojic, Özcan - Clemens (71. Ouahim), Osako - Guirassy

Schiedsrichter: Bobby Madden (Schottland)

Zuschauer: 55.000 (ausverkauft)

Gelbe Karten: Savic, Srnic / Jojic, Sörensen, Lehmann