Europa League Mainz verspielt Sieg

Mainz 05 hat sich zum Auftakt der Europa-League-Gruppenphase 1:1 (0:0) vom französischen Klub AS St. Etienne getrennt. Abwehrspieler Niko Bungert (57. Minute) brachte die Mainzer per Kopf in Führung, Robert Beric egalisierte das Ergebnis wenige Minuten vor dem Ende der Partie (88.).

Wenig Struktur, kaum Chancen: Die erste Halbzeit zwischen Mainz und St. Etienne kann man bestenfalls als ereignisarm bezeichnen. Der Argentinier Pablo de Blasis hatte nach einer Kopfballablage von Suat Serdar die einzige Mainzer Torgelegenheit, sein Schussversuch aus kurzer Distanz wurde jedoch zur Ecke abgefälscht (25.). St. Etiennes Abwehrspieler Kévin Malcuit wurde kurz darauf von Romain Hamouma mit einem Steilpass in den Strafraum der Heimmannschaft geschickt, bekam beim Abschluss allerdings nicht genügend Druck hinter den Ball, so dass Jonas Lössl den Schuss festhalten konnte (36.).

Beide Mannschaften wirkten im ersten Durchgang sehr hektisch und nervös, nur selten kamen Passstafetten über fünf Stationen zustande. Allerdings hätte sich der Ligue-1-Klub nicht beschweren dürfen, wenn der norwegische Schiedsrichter Svein Oddvar Moen in der 19. Minute auf den Elfmeterpunkt gezeigt hätte: Florentin Pogba, der jüngere Bruder von Manchester Uniteds Paul Pogba, hatte den Mainzer Innenverteidiger Stefan Bell nach einem Freistoß im Strafraum zu Fall gebracht.

Mainz kam in der zweiten Halbzeit deutlich stärker aus der Kabine. Das Team von Trainer Martin Schmidt hatte durch Yunus Malli und Christian Clemens zwei gute Chancen binnen weniger Sekunden (51.). In der Folge erhöhte der Bundesligist den Druck und belohnte sich nach einer Ecke von Malli durch den Kopfballtreffer von Bungert mit der 1:0-Führung. Vor der Ecke hatte St. Etiennes Torhüter Jessy Moulin einen Distanzschuss von Gaëtan Bussmann noch gerade so über die Latte lenken können.

Im weiteren Verlauf der Partie hatte der Gast aus St. Etienne zwar mehr Ballbesitz, konnte jedoch kaum zwingende Torchancen kreieren. Ein abgefälschter Schuss von Ole Selnaes landete nur knapp neben dem Tor von Lössl (76.). Besser machte es Beric dann kurz vor dem Abpfiff. Der Angreifer vollendete eine Kopfballablage vom erst kurz zuvor eingewechselten Alexander Søderlund und traf zum 1:1-Ausgleich.

1. FSV Mainz 05 - AS St. Etienne 1:1 (0:0)

Tore: 1:0 Bungert (57.)

1:1 Beric (88.)

Mainz: Lössl - Donati , Bell , Bungert , Bussmann - Serdar (72. Frei) , Gbamin - Clemens (84. Öztunali) , Malli , De Blasis - Muto (70. Córdoba)

St. Etienne: Moulin - Malcuit , Theophile-Catherine , Perrin , Pogba - Selnaes - Dabo (57. Tannane) , Lemoine (67. Veretout) - Hamouma , Saivet (80. Søderlund) - Beric

Gelbe Karten: Bungert, Donati

Schiedsrichter: Svein Oddvar Moen (Norwegen)

Zuschauer: 20.275