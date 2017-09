Europa League Hoffenheim verliert nach Führung

Die TSG Hoffenheim ist mit einer Niederlage in die erste Europa-League-Saison der Vereinsgeschichte gestartet. Gegen den portugiesischen Vertreter Sporting Braga verlor der Bundesligist 1:2 (1:1). Für den Bundesligisten traf Sandro Wagner (24. Minute), Bragas Tore erzielten Joao Teixiera (45.+1) und Dyego Sousa (50.).

TSG-Coach Julian Nagelsmann veränderte seine Startformation nach dem 2:0-Ligasieg gegen Bayern München auf fünf Positionen, unter anderem kehrte Kapitän Kevin Vogt zurück in die defensive Dreierkette. Der Mannschaftsführer war es auch, der Joao Teixeira in seinem Rücken aus den Augen verlor, sodass dieser kurz vor dem Pausenpfiff unbedrängt den zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich für Braga erzielen konnte. Zuvor hatten die Hoffenheimer keine einzige Torchance zugelassen.

Vor heimischer Kulisse agierte das Team von Beginn an spielbestimmend, tat sich zunächst jedoch schwer gegen defensiv variable Portugiesen. Gefährlich wurde es vor allem, wenn die Hoffenheimer es schafften, über die Flügel hinter Bragas Viererkette zu kommen. Aus solch einem Angriff resultierte auch die erste Großchance des Spiels, Pavel Kaderabeks Direktabnahme landete jedoch nur an der Latte (22.).

Zwei Minuten später machte es Sandro Wagner besser: Nach mustergültiger Vorbereitung von Kaderabek nickte der Angreifer aus kurzer Distanz zum 1:0 ein.

In der Folge dominierte Hoffenheim die Partie und hätte durch Andre Kramaric nach einer sehenswerten Kombination auf 2:0 erhöhen können - doch der Ersatzmann für den verletzten Mark Uth scheiterte in aussichtsreicher Position an Bragas Keeper Matheus Magalhaes (37.). Diese Nachlässigkeit bestraften die Portugiesen durch Teixeiras Ausgleich (45.+1).

Nur wenige Minuten nach dem Seitenwechsel stellten die Portugiesen den vorherigen Spielverlauf endgültig auf den Kopf: Mit nur drei Pässen kombinierte sich Braga aus der eigenen Hälfte vor das Hoffenheimer Tor, wo Dyego Sousa den Ball am zweiten Pfosten über die Linie drückte (50.).

Die TSG wirkte vom Rückstand verunsichert, Braga konzentrierte sich mit der Führung im Rücken aufs Verteidigen. Die beste Hoffenheimer Gelegenheit vergab der eingewechselte Bruno Hübner, der den Ball nach einer Flanke aus spitzem Winkel auf die Latte setzte (88.).

Am Donnerstag in zwei Wochen (26.09, 21.05 Uhr) trifft die TSG Hoffenheim im zweiten Gruppenspiel auf Ludogorez Rasgrad.

TSG Hoffenheim - Sporting Braga 1:2 (1:1)

1:0 Wagner (24.)

1:1 Teixeira (45.+1)

1:2 Dyego Sousa (50.)

Hoffenheim: Baumann - Nordveit (70. Ochs), Vogt, Bicakcic (46. Hübner) - Rupp - Kaderabek, Demirbay; Grillitsch (56.Polanski), Schulz - Kramaric, Wagner

Braga: Matheus - Marcelo Goiano, Rosic, Raúl Silva, Nuno Sequeira - Vukcevic, Danilo, Joao Teixeira (78. Horta) - Dyego Sousa (59. Freansérgio), Paulinho, Ricardo Esgaio

Schiedsrichter: Bobby Madden (Schottland)

Gelbe Karten: Nordveit (42.) -

Zuschauer: 15.000