Der FC Arsenal und Atlético Madrid haben sich im Halbfinal-Hinspiel der Europa League 1:1 (0:0)-Unentschieden getrennt. Nach dem frühen Platzverweis gegen Madrids Sime Vrsaljko zeigten die Londoner eine dominante Leistung, kamen aber gegen tief stehende Gäste nur zu einem einzigen Treffer durch Alexandre Lacazette (61. Minute). Atlético konnte die Niederlage durch einen Treffer von Antoine Griezmann (82.) noch spät abwenden.

Die prägende Szene für den Verlauf der Partie ereignete sich bereits in der 10. Minute, als der schon aus der 2. Minute mit Gelb verwarnte Atlético-Verteidiger Vrsaljko nach einem Foul an Alexandre Lacazette mit Gelb-Rot vom Platz gestellt wurde. Nur drei Minuten später musste auch sein Trainer Diego Simeone auf die Tribüne, nachdem er sich lautstark bei Schiedsrichter Clement Turpin beschwert hatte.

Arsenal hatte bereits in der 5. Minute eine Großchance durch Lacazette, der den Pfosten traf. In Überzahl erspielte sich das Team Vorteile, konnte aber aus fast siebzig Prozent Ballbesitz und fünfzehn Schüssen auf das Madrider Tor kein Kapital schlagen. Die Gäste konnten in den entscheidenden Szenen Schlimmeres verhindern und sich auf Torwart Jan Oblak verlassen.

Erst nach einer Stunde kam Arsenal mit seinem Kombinationsfußball zum Erfolg. Jack Wilshere spielte sich mit einem Doppelpass an der linken Strafraumkante frei und bediente Lacazette (61.). Arsenal mühte sich weiter, fand aber keinen Weg durch die spanischen Reihen. Das bestrafte Griezmann nach einem Patzer von Laurent Koscielny und dem Ausrutscher von Shkodran Mustafi mit dem Ausgleich (82.).

FC Arsenal - Atlético Madrid 1:1 (0:0)

1:0 Lacazette (61.)

1:1 Griezmann (82.)

Arsenal: Ospina - Bellerin, Mustafi, Koscielny, Monreal - Ramsey, Xhaka, Wilshere - Welbeck, Özil - Lacazette

Madrid: Oblak - Vrsaljko, Gimenez, Godin, Lucas - Saul, Thomas - Correa (75. Savic), Koke - Gameiro (65. Gabi), Griezmann (85. Torres)

Schiedsrichter: Turpin (Frankreich)

Gelb-Rot: Vrsaljko

Zuschauer: 53.000

AFP Florian Thauvin

Im zweiten Spiel des Abends hat Olympique Marseille sein Heimspiel gegen RB Salzburg 2:0 (1:0) gewonnen. Die Tore für die Franzosen in einer ausgeglichenen Partie erzielten Florian Thauvin (15.) und Clinton N'Jie (63.). Marseille geht mit einem komfortablen Vorsprung in das Rückspiel am kommenden Donnerstag in Salzburg (21.05 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE).

Olympique Marseille - RB Salzburg 2:0 (1:0)

1:0 Thauvin (15.)

2:0 N'Jie (63.)

Marseille: Pele - Sarr, Rami, Luiz Gustavo, Amavi - Lopez (60. N'Jie), Sanson - Thauvin (80. Germain), Payet, Ocampos (52. Zambo) - Mitroglou

Salzburg: Walke - Lainer, Ramalho, Caleta-Car, Ulmer - Samassekou, Wolf (68. Schlager) - Haidara (81. Yabo), Berisha - Hwang (60. Gullbrandsen), Dabbur

Schiedsrichter: Collum (Schottland)

Gelbe Karten: Lopez, Mitroglu - Wolf

Zuschauer: 63.000