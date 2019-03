Europa League Auslosung Tobias Escher SSC Napoli - Arsenal Villarreal - Valencia Benfica - Eintracht Frankfurt Chelsea - Slavia Prag Europa League Auslosung 3/15/19 12:29 PM Tobias Escher Die Europa-League-Auslosung ist beendet, und auch dieser Liveticker verabschiedet sich nun in den vorzeitigen Ruhestand. Zum Abschluss gibt es noch ein schönes Bild von einer Loskugel. Damit Sie auch einmal sehen können, wie so eine Kugel aussieht. Spektakulär. Ich wünsche Ihnen einen schönen Freitag und ein geruhsames Wochenende. Morgen geht es bei Spiegel Online weiter mit dem Liveticker zum Bundesliga-Samstag . Denis Balibouse / Reuters Europa League Auslosung 3/15/19 12:27 PM Tobias Escher Lissabon ist immer eine Reise wert. Ob die Eintracht-Fans die Auswärtsfahrt wieder in Massen antreten, wird sich noch zeigen müssen. Aufgrund von Pyrotechnik beim Spiel gegen Inter Mailand droht Frankfurter Fans der Ausschluss. Europa League Auslosung 3/15/19 12:24 PM Tobias Escher Benfica ist nicht das schlechteste Los für die Eintracht: ein namhafter Gegner, der allerdings durchaus zu besiegen ist. Benfica setzte sich im Achtelfinale erst in der Verlängerung gegen Dinamo Zagreb durch. Gerade offensiv taten sie sich schwer. (Die Kroaten schoben die Schuld für das Ausscheiden im Übrigen gänzlich Schiedsrichter Deniz Aytekin zu, der einen Zagreb-Profi wegen Beleidigung vom Platz warf.) Aus der Liga ist Benfica das körperbetonte, aggressive Spiel der Frankfurter nicht gewohnt. Europa League Auslosung 3/15/19 12:20 PM Tobias Escher Hier noch der Beweis: Pierre van Hooijdonk hat tatsächlich bedruckte Zettel in die Kamera gehalten. Wahrscheinlich hat er dafür mehr Geld erhalten, als ich im gesamten Jahr 2019 verdiene... Fabrice Coffrini / AFP Europa League Auslosung 3/15/19 12:18 PM Tobias Escher Zukunftsträume: Sollte Eintracht Frankfurt ins Finale kommen, hätten sie Heimrecht. Das heißt natürlich nicht, dass das Finale in Frankfurt stattfindet. Diesjähriger Austragungsort ist Baku. Aber es würde bedeuten, dass Frankfurt in Heimtrikots auflaufen. Außerdem bekommen sie die Heimkabine zugeteilt, also in den meisten Fällen die etwas größere. Wenn das kein Ansporn ist, Benfica zu schlagen! Europa League Auslosung 3/15/19 12:16 PM Tobias Escher Das Halbfinale wird auch gleich ausgelost. Der Sieger aus der Partie Napoli gegen Arsenal trifft auf den Sieger im spanischen Duell Villarreal gegen Valencia . Wenn Frankfurt sich gegen Benfica durchsetzt, müssen sie gegen Chelsea oder Slavia Prag antreten. Europa League Auslosung 3/15/19 12:14 PM Tobias Escher Damit bleiben noch Chelsea und Slavia Prag über. Europa League Auslosung 3/15/19 12:13 PM Tobias Escher Der Gegner heißt Benfica ! Europa League Auslosung 3/15/19 12:13 PM Tobias Escher Lassen Sie die Arbeit liegen! Der Ernstfall ist eingetroffen! Eintracht Frankfurt wurde gezogen, ich wiederhole: Eintracht Frankfurt wurde gezogen Europa League Auslosung 3/15/19 12:12 PM Tobias Escher Die zweite Paarung: Villarreal trifft auf Valencia . Ein spanisches Duell! Europa League Auslosung 3/15/19 12:11 PM Tobias Escher Napolis Gegner heißt Arsenal ! Holla die Waldfee. Europa League Auslosung 3/15/19 12:10 PM Tobias Escher Los geht es! Die erste Kugel: SSC Napoli . Europa League Auslosung 3/15/19 12:09 PM Tobias Escher Pierre van Hooijdonk provoziert mit riskanten Aussagen. "Es gibt viele gute Teams unter den besten Acht." Wie kann er nur so etwas behaupten! Europa League Auslosung 3/15/19 12:08 PM Tobias Escher Das Prozedere kennen Sie bereits von der Champions-League-Auslosung. Kleine Auffrischung: Irgendein Fußball-Promi zieht eine Kugel aus einem großen Topf. Ein Funktionär im Anzug öffnet die Kugel und hält ein Stück Papier in die Kamera. Das Publikum jauchzt. Dann zieht der Promi eine weitere Kugel. Und so weiter. Die Uefa hat keine Kosten und Mühen gescheut und die Rolle des B-Promis mit Pierre van Hooijdonk besetzt. Oder wie jüngere Leserinnen und Leser sagen würden: Wer? Europa League Auslosung 3/15/19 12:04 PM Tobias Escher Auf wen kann die Eintracht treffen? England ist noch mit dem FC Chelsea und dem FC Arsenal vertreten, Spanien mit dem FC Valencia und Villarreal . Außerdem möglich wäre eine Reise nach Italien zum SSC Napoli , ein Abstecher nach Portugal zu Benfica oder - Überraschung - ein Kurztrip nach Tschechien. Slavia Prag ist die größte Überraschung im Teilnehmerfeld. In einem verrückten Spiel schlugen sie Serien-Europa-League-Gewinner Sevilla mit 4:3. Europa League Auslosung 3/15/19 12:02 PM Tobias Escher "Wenn wir so als Team weitermachen, können wir auch die ganz großen Teams ärgern", sagte Sebastian Rode nach dem Sieg gegen Inter Mailand. Da merkt man, wie alt man eigentlich geworden ist: In meiner Fußballwelt gehört Inter natürlich zu den ganz Großen. Sie haben aber tatsächlich wenige Erfolge feiern können in den vergangenen Jahren. Ganz anders die restlichen Teams, die noch in der Europa League sind: Vier Teams erreichten in den vergangenen zwei Jahren die K.O.-Phase der Champions League. Europa League Auslosung 3/15/19 11:59 AM Tobias Escher Eintracht Frankfurt im Europa-League-Viertelfinale? Wie konnte das nur passieren? Marco Fuchs hat sich das Wunder live in Mailand angeschaut. Europa League Auslosung 3/15/19 11:55 AM Tobias Escher Wir befinden uns im Jahre 2019 nach Christus. Ganz Deutschland ist aus dem Europapokal ausgeschieden... Ganz Deutschland ? Nein! Ein von unbeugsamen Frankfurtern bevölkertes Waldstadion hört nicht auf, Eindringlingen Widerstand zu leisten. Damit herzlich Willkommen zur Auslosung des Europa-League-Viertelfinals! Geht Eintracht Frankfurts Europapokal-Märchen weiter? In einigen Minuten sind wir schlauer! Show more Tickaroo Liveblog Software