Bayer Leverkusen hat sich mit einem 5:1 (2:1)-Auswärtssieg bei AEK Larnaka den Gruppensieg in der Europa League gesichert. Dominik Kohr (28. und 68. Minute), Lucas Alario (41. per Foulelfmeter und 86.) sowie Paulinho (78.) erzielten die Tore für das Team von Heiko Herrlich. David Catala hatte die Gastgeber zuvor in Führung gebracht (26.).

Die Partie fand nahezu unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Nur eine Handvoll Fans hatte sich ins GSP-Stadion in Nikosia verirrt, die meisten Tribünen blieben leer, darunter auch die komplette Gegengerade.

Die Spieler ließen sich von der Minuskulisse nicht stören. Leverkusen war von Beginn an spielbestimmend, das erste Tor erzielten aber die Hausherren. Nach einer Flanke von Facundo Garcia von der linken Seite stand Larnaka-Kapitän Catala im Zentrum in der Luft und traf per Kopf ins lange Eck. Die Antwort der Gäste ließ nicht lange auf sich warten. Nach einem doppelten Doppelpass mit Isaac Kiese Thelin schob Kohr den Ball aus zwölf Metern ins lange Eck.

Die Führung für die Werkself fiel kurz vor der Pause, zunächst fiel aber Kohr nach einem Foul von Joan Guillem Truyols im AEK-Strafraum. Der französische Schiedsrichter Francois Letexier entschied sofort auf Elfmeter, Alario verwandelte sicher. Nach der Pause war es erneut Kohr, der eine Ecke des eingewechselten Leon Bailey zum 3:1 einköpfte. Zehn Minuten vor Schluss traf Paulinho nach einem starken langen Ball von Aleksandar Dragovic, schließlich sorgte Alario mit einem platzierten Distanzschuss für den Endstand.

Leverkusen stand schon vor der Partie als Zwischenrunden-Teilnehmer fest. Im Fernduell mit dem FC Zürich ging es nur noch darum, wer die Europa-League-Gruppe A auf Platz eins abschließen würde. Durch den Sieg war Bayer der Gruppensieg nicht zu nehmen. Zürich kam im Parallelspiel bei Ludogorez Rasgrad nicht über ein 1:1 hinaus.

AEK Larnaka - Bayer Leverkusen 1:5 (1:2)

1:0 Catala (26.)

1:1 Kohr (28.)

1:2 Alario (41., Foulelfmeter)

1:3 Kohr (68.)

1:4 Paulinho (78.)

1:5 Alario (86.)

Larnaka: Christodoulou - Igor Silva, Truyols, Catala, Ioannou - Garcia, Nacho Cases (46. Hevel) - Acoran Barrera, Joan Tomas, Tete (58. Trickovski) - Giannou (84. Konstantinou)

Leverkusen: Kirschbaum - Weiser, Dragovic, Wendell (81. Bednarczyk) - Kohr, Baumgartlinger - Paulinho, Schreck, Brandt (46. Bailey) - Kiese Thelin, Alario (88. Stanilewicz)

Schiedsrichter: Francois Letexier

Gelbe Karten: Igor Silva, Joan Tomas / Weiser, Bednarczyk