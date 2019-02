Europa League Leverkusen spielt unentschieden in Krasnodar

Bayer Leverkusen ist bei der Zwischenrunden-Partie gegen den russischen Erstligisten FK Krasnodar nicht über ein 0:0 (0:0) hinausgekommen. Lucas Alario (88. Minute) traf kurz vor Schluss zwar per Kopf, der Treffer zählte jedoch wegen Handspiels nicht. Durch das Remis in Krasnodar benötigt Leverkusen im Rückspiel eine Leistungssteigerung, um ohne Verlängerung ins Achtelfinale zu kommen.

In einer ausgeglichenen Partie mit einigen Torchancen hatten die Gastgeber die gefährlichste in der 39. Minute. Nach einer Ecke für Leverkusen schalteten die Russen schnell um. Flügelspieler Wanderson drang bis in den Leverkusener Strafraum vor und legte schließlich auf Kristoffer Olsson quer. Der Schwede verfehlte das Tor aus rund sieben Metern.

Im zweiten Durchgang hatte Leverkusen das Spiel besser im Griff und kam immer wieder zu Torschüssen. Hochkarätige Torchancen konnte die Mannschaft von Trainer Peter Bosz jedoch nicht kreieren. Die gefährlichste Situation spielte sich in der 69. Minute vor dem Leverkusener Tor ab. Lukas Hradecky konnte den Versuch von Viktor Claesson zunächst mit dem Fuß abwehren, Ivan Ignatyev vergab den Nachschuss.

FK Krasnodar - Bayer Leverkusen 0:0 (0:0)

Krasnodar: Kritsyuk - Petrov, Martynovich, Spajic, Stotsky - Kaboré, Olsson (Suleymanov 71.), Pereyra (Golubev 80.) - Wanderson, Ignatyev, Claesson

Leverkusen: Hradecky - Weiser, Tah, S. Bender (Dragovic 83.), Wendell - Aránguiz, Havertz, Brandt - Bellarabi, Volland, Bailey (Alario 80.)

Schiedsrichter: Davide Massa

Gelbe Karten: Pereyra, Suleymanov

Zuschauer: 34.000