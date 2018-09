3:2-Sieg nach 0:2-Rückstand Havertz rettet Leverkusen in Rasgrad

Die Sorgenfalten bei Bayer Leverkusen schienen bereits größer zu werden. Nach drei Pleiten in der Bundesliga lag Bayer 04 auch bei Ludogorez Rasgrad bereits nach 31 Minuten 0:2 in Rückstand. Es drohte die vierte Niederlage in Folge. Doch dann drehten der Klub und ganz besonders Kai Havertz auf - und am Ende durfte der Bundesligist einen wichtigen 3:2 (1:2)-Auftakterfolg in der Europa League feiern.

Havertz erzielte kurz vor der Pause das erste Leverkusener Tor mit einem schönen Distanzschuss. Es war der Anschluss zum 1:2 (38. Minute). Danach steigerte sich Bayer - und Isaac Kiese Thelin belohnte das Team mit dem Ausgleichstreffer in der 62. Minute. Es sollte sogar noch besser werden: Havertz führte Bayer mit einem erneuten Distanzschuss zum Sieg - ein traumhafter Treffer des 19-Jährigen (73.), der erst Anfang September sein Debüt in der Nationalelf gefeiert hat.

REUTERS Paulinho holt den Ball nach dem zwischenzeitlichen 1:2

Die Aufholjagd wurde nötig, da Claudiu Keserü die Bulgaren bereits in der 8. Minute in Führung brachte. Er traf sehenswert per Freistoß aus der Distanz, die Mauer vor Bayer-Torwart Lukas Hradecky sprang beim Schuss nicht entschlossen genug hoch - ein vermeidbares Gegentor. Auch in anderen Szenen verteidigte Leverkusen zu zaghaft, zum Beispiel in der 31. Minute: Rasgrad kombinierte ohne Gegenwehr und am Ende eines schönen Spielzugs erzielte Marcelinho das 2:0 aus wenigen Metern. Auch wenn Leverkusen am Ende gewann: Das Team wird sich in den kommenden Wochen deutlich steigern müssen.

Leverkusens nächster Gegner in der Europa League ist AEK Larnaka aus Zypern (4. Oktober), das im zweiten Spiel der Gruppen A 0:1 gegen Zürich verloren hat. Wichtiger als der Europokal wird für Bayer der kommende Bundesligaspieltag, der Klub trifft auf das überraschend gut gestartete Mainz und hofft auf die ersten Punkte in der Liga (Sonntag, 15.30 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE). Auch Trainer Heiko Herrlich braucht dort ein Erfolgserlebnis.

Ludogorez Rasgrad - Bayer Leverkusen 2:3 (2:1)

1:0 Keserü (8.)

2:0 Marcelinho (31.)

2:1 Havertz (38.)

2:2 Kiese Thelin (62.)

2:3 Havertz (73.)

Ludogorets: Renan - Natanael, Nedyalkov, Moti, Cicinho - Marcelinho (83. Brandao), Campanharo, Dyakov (76. Goralski) - Wanderson, Keserü, Lukoki

Leverkusen: Hradecky - Weiser, Tah, Dragovic, Wendell - Lars Bender (75. Bailey), Kohr - Brandt, Havertz, Paulinho (46. Volland) - Kiese Thelin (90+2. Alario)

Schiedsrichter: Paolo Silvio Mazzoleni (Italien)

Gelbe Karten: Marcelinho, Campanharo, Moti / Lars Bender, Kohr, Kiese Thelin, Volland

Zuschauer: 7000