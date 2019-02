Bayer Leverkusen ist in der Zwischenrunde der Europa League überraschend an FK Krasnodar gescheitert. Im Rückspiel in Leverkusen fielen bis in die Schlussphase hinein keine Tore, dann traf zunächst Krasnodars Joker Magomed-Shapi Suleymanov (84. Minute). Keine 180 Sekunden später glich Charles Aránguiz aus - doch aufgrund der Auswärtstorregel war dieser eine Treffer nach dem 0:0 aus dem Hinspiel zu wenig für Leverkusen.

Damit steht Eintracht Frankfurt nach dem 4:1 (2:0) gegen Schachtar Donezk als einziger deutscher Verein im Achtelfinale. Für Leverkusen war es nach dem Aus im DFB-Pokal gegen den 1. FC Heidenheim die zweite bittere Niederlage in einem K.o-Wettbewerb innerhalb weniger Tage.

Dabei war Leverkusen auch gegen Krasnodar lange die spielerisch überlegene Mannschaft, hatte beinahe 70 Prozent Ballbesitz und einige gute Chancen. Nur Tore erzielte das Team von Trainer Peter Bosz nicht. Die beste Möglichkeit hatte Lucas Alario, doch Matvei Safonov lenkte den Schuss des Argentiniers noch an die Latte (72.).

Ein Foul mit Folgen

Auch Krasnodar kam zu Tormöglichkeiten, vor allem in Hälfte eins musste Hradecky einige Male sein Können unter Beweis stellen. Erst lenkte er einen Kopfball des Schweden Viktor Claesson so eben noch über das Tor (25.), später parierte er auch noch dessen Schuss aus kurzer Distanz (45.).

Es lief bereits die Schlussphase, als Leverkusens Julian Baumgartlinger kurz vor dem eigenen Strafraum den Ball verlor und sich dann nur noch mit einem Foul an Mauricio Pereyra zu helfen wusste. Es sollte ein Freistoß folgen, an den man sich in Leverkusen ungern erinnern wird: Suleymanov schnappte sich den Ball und schlenzte ihn genau neben den rechten Pfosten, Lukas Hradecky war chancenlos (84.).

Nun war klar: Leverkusen musste in den verbleibenden Minuten aufgrund der Auswärtstorregel gleich zwei Treffer erzielen, um weiterzukommen. Aranguiz glich in der 87. Minute nach einer Ecke von Julian Brandt aus, doch dabei blieb es.

Bayer Leverkusen - FK Krasnodar 1:1 (0:0)

0:1 Suleymanov (84.)

1:1 Aranguiz (87.)

Leverkusen: Hradecky - Weiser, Tah, Dragovic, Wendell - Aranguiz - Havertz (66. Baumgartlinger), Brandt - Volland, Alario, Bailey

Krasnodar: Safonov - Petrov, Martynovich, Spajic, Ramirez - Olsson (61. Gazinsky), Kaboré - Wanderson, Pereyra - Claesson (78. Stotsky) - Ignatyev (70. Suleymanov)

Schiedsrichter: Gediminas Mazeika (Litauen)

Zuschauer: 16.084

Gelbe Karten: Dragovic / Olsson, Pereyra