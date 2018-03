Europa League Schwache Dortmunder scheiden in Salzburg aus

Borussia Dortmund ist aus der Europa League ausgeschieden. Nach der 1:2-Niederlage im Hinspiel kam der BVB im Rückspiel nicht über ein 0:0 bei Red Bull Salzburg hinaus.

In der ersten Hälfte geriet Dortmund dank Roman Bürki nicht in Rückstand, Salzburg war das bessere Team. Der BVB-Keeper zeigte drei starke Paraden gegen Hwang Hee Chan (6., 21.) und Xaver Schlager (32.). Die Borussia hatte in den ersten 45 Minuten keine Chance.

Nach dem Seitenwechsel blieb das Team von Trainer Peter Stöger lange ungefährlich: Erst der eingewechselte Alexander Isak scheiterte nach einem Pass von Michy Batshuayi freistehend an Salzburgs Torhüter Alexander Walke (70.). Kurz darauf klärte RB-Verteidiger Ramalho einen Schuss von Isak auf der Linie (73.). In der Folge erhöhte der BVB den Druck, blieb jedoch ohne Torerfolg. Salzburgs Munas Dabbur traf in der Nachspielzeit die Latte (90.+2).

Nach dem Aus steht fest: Dortmund wird in der kommenden Saison nur an der Champions League teilnehmen, wenn in der Bundesliga Platz zwei bis vier erreicht wird. Der Sieg der Europa League hätte automatisch zur Teilnahme an der Königsklasse berechtigt.

Die Auslosung für die nächste Runde findet am Freitag um 13 Uhr in Nyon in der Schweiz statt. Ausgetragen werden die Viertelfinal-Hinspiele am 5. April, die Rückspiele sind am 12. April. Das Finale wird am 16. Mai im französischen Lyon ausgetragen.

Red Bull Salzburg - Borussia Dortmund 0:0

Salzburg: Walke - Lainer, Ramalho, Caleta-Car, Ulmer - Haidara (82. Yabo), Schlager (79. Wolf), Samassekou, Berisha - Hwang (66. Gulbrandsen), Dabbur

Dortmund: Bürki - Piszczek, Zagadou, Sokratis, Schmelzer - Dahoud, Castro (62. Guerreiro) - Schürrle, Reus (46. Reus), Götze (46. Philipp) - Batshuayi

Schiedsrichter: Bastien (Frankreich)

Gelbe Karten: Hwang, Berisha, Samassekou / Sokratis, Zagadou

Zuschauer: 29.520