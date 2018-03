Borussia Dortmund hat das Hinspiel im Europa-League-Achtelfinale 1:2 (0:0) gegen Red Bull Salzburg verloren. In einem für Dortmunder Verhältnisse mäßig besuchten Spiel traf Valon Behrami (49. Minute, 56.) doppelt für die Gäste. André Schürrle (62.) erzielte den Anschluss, mehr gelang dem BVB nicht.

Fünfzehn Minuten war der BVB zu Beginn der Partie überlegen, dann hatte sich Salzburg sortiert. Die Österreicher überließen Dortmund den Ball und verteidigten gut. Noch vor der Pause kamen die Gäste zu gleich zwei guten Chancen durch Munas Dabbur und Hwang HeeChan. Der Koreaner traf jedoch nur den Pfosten (45.+2).

Auch im zweiten Durchgang kontrollierte der Gastgeber über weite Strecken das Spiel, effektiver zeigte sich Salzburg. Nach einem Foul von Ömer Toprak an HeeChan traf Berisha per Elfmeter zum 1:0 für Salzburg, sieben Minuten später erhöhte er nach Vorarbeit von Stefan Lainer auf 2:0. Schürrle traf noch zum 1:2-Anschluss. Alle weiteren Bemühungen des BVB führten nicht zum Erfolg.

Am kommenden Donnerstag tritt Borussia Dortmund zum Rückspiel in Salzburg an (21.05 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE).

Borussia Dortmund - Red Bull Salzburg 1:2 (0:0)

0:1 Berisha (49., Foulelfmeter)

0:2 Berisha (56.)

1:2 Schürrle (62.)

Dortmund: Bürki - Castro, Sokratis, Toprak, Schmelzer - Dahoud, Weigl - Reus, Götze (61. Pulisic), Schürrle - Batshuayi (61. Philipp)

Salzburg: Walke - Lainer, Ramalho, Caleta-Car, Ulmer - Haidara, Samassekou - Schlager, Berisha - Hwang, Dabbur

Schiedsrichter: Vincic (Slowenien)

Gelbe Karten: Schürrle, Toprak, Weigl / Caleta-Car, Lainer, Minamino

Zuschauer: 65.000