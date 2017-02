Europa-League-Zwischenrunde Gladbach verliert gegen Florenz

Durch ein Traumtor von Federico Bernardeschi hat AC Florenz im Zwischenrunden-Hinspiel der Europa League bei Borussia Mönchengladbach 1:0 gewonnen. Der 23-Jährige verwandelte in der 44. Minute einen Freistoß aus gut 25 Metern direkt in den linken Winkel. Gladbachs Torwart Yann Sommer spekulierte wohl auf einen Schuss in die Mauerecke, stand etwas zu zentral und war deshalb machtlos.

Die Borussia war zwar über weite Strecken das bessere Team und erspielte sich eine Reihe guter Chancen, schaffte es aber nicht, die Überlegenheit in Tore umzumünzen. In der Anfangsphase vergaben Mahmoud Dahoud (11. Minute) und Patrick Hermann (14.) die ersten Gelegenheiten.

In der 16. Minute hätte Gladbach eigentlich einen Elfmeter bekommen müssen, als Hermann von Maximiliano Oliveira gefoult wurde. Doch Schiedsrichter Jesús Gil Manzano ließ weiterspielen. Kurz vor dem 0:1 traf Fabian Johnson nur den rechten Pfosten, Lars Stindl setzte den Nachschuss aus sechs Metern knapp neben das Tor (41.).

In der zweiten Halbzeit verwaltete Florenz die knappe Führung. Die Gäste zogen sich weit zurück und ließen die Borussia kommen. Jannik Vestergaard (65.), Oscar Wendt (69.), Thorgan Hazard (82.) und der eingewechselte Josip Drmic (83.) ließen weitere Möglichkeiten ungenutzt.

Nach dem unglücklichen 0:1 muss die Borussia um den Einzug ins Viertelfinale bangen. Das Rückspiel findet am nächsten Donnerstag (21.05 Uhr, High-Liveticker SPIEGEL ONLINE) in Florenz statt.