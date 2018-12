Am Sonntag standen sie sich noch in der Bundesliga gegenüber, am Tag darauf warteten Eintracht Frankfurt und Bayer Leverkusen auf die Lose für die K.-o.-Runde in der Europa League. Die Frankfurter erwischten dabei als Gegner Schachtar Donezk, Bayer muss in der Runde der besten 32 Teams gegen FC Krasnodar antreten.

Donezk ist ein echter Prüfstein für die Eintracht. Der Klub kommt aus der Gruppenphase der Champions League, wo er sich als Dritter nicht für das Achtelfinale der Königsklasse qualifizieren konnte, aber 1899 Hoffenheim hinter sich lassen konnte. Auch Bayer-Gegner Krasnodar hatte in der Gruppenphase der Europa League einen starken Eindruck hinterlassen.

Beide Fußball-Bundesligisten treten als Gruppensieger am 14. Februar zunächst auswärts an und können die Rückspiele am 21. Februar daheim bestreiten.

Alle Partien der EL-Zwischenrunde im Überblick: