Europa League Eintracht Frankfurt trifft im Achtelfinale auf Inter Mailand

Der Achtelfinal-Gegner von Eintracht Frankfurt steht fest: Der Bundesligist muss in der Runde der letzten 16 Teams gegen Inter Mailand ran. Das ergab die Auslosung am Freitag in Nyon. Das Hinspiel findet in Frankfurt statt - die nächste K.-o.-Runde wird am 7. und 14. März ausgetragen.

Frankfurt hatte sich dank eines 4:1-Erfolgs im Rückspiel gegen Schachtjor Donezk für das Achtelfinale qualifiziert (Hinspiel: 2:2). In der Gruppenphase blieb die Eintracht mit 18 Punkten aus sechs Spielen ohne Punktverlust. Nach dem Zwischenrunden-Aus von Bayer Leverkusen ist die SGE die letzte verbliebene deutsche Mannschaft in der Europa League.

Noch nie hat ein Bundesligist die Europa League gewinnen können

Inter war mit zwei Siegen gegen Rapid Wien (1:0, 4:0) ins Achtelfinale eingezogen. In der italienischen Serie A steht der 18-malige Meister (zuletzt 2010) aktuell auf dem dritten Platz. Einer der Stars im Team ist der kroatische Vizeweltmeister Ivan Perisic, der in der Bundesliga für den VfL Wolfsburg und BVB spielte. Der Trainer heißt Luciano Spalletti, der Toptorjäger ist Mauro Icardi.

Das Endspiel in Baku findet am 29. Mai statt. Ein Bundesligaklub hat die seit der Saison 2009/2010 bestehende Europa League noch nicht gewinnen können, bisher hat auch noch kein deutscher Verein den Einzug in ein Europa-League-Endspiel geschafft. Aktueller Titelträger ist Atlético Madrid.

In den weiteren Achtelfinal-Spielen bekommt es unter anderen der FC Arsenal mit den deutschen Spielern Mesut Özil und Bernd Leno mit dem französischen Erstligisten Stade Rennes zu tun. Der FC Chelsea spielt gegen Dynamo Kiew, während Salzburg auf die SSC Neapel trifft.

Alle Achtelfinal-Partien im Überblick:

FC Chelsea - Dynamo Kiew

Eintracht Frankfurt - Inter Mailand

Dinamo Zagreb - Benfica

SSC Napoli - FC Salzburg

FC Valencia - FK Krasnodar

FC Sevilla - Slavia Prag

FC Arsenal - Stade Rennes

Zenit St. Petersburg - FC Villarreal