Europa League Eintracht Frankfurt trifft im Viertelfinale auf Benfica Lissabon

Namhafter Gegner für Eintracht Frankfurt: Der Klub trifft im Viertelfinale der Europa League auf Benfica Lissabon aus Portugal. Das ergab die Auslosung am Freitag in Nyon. Die Viertelfinal-Duelle werden am 11. und 18. April ausgetragen. Der Fußball-Bundesligist startet mit einem Auswärtsspiel.

Frankfurt hatte sich dank eines 1:0-Auswärtssiegs bei Inter Mailand (Hinspiel: 0:0) für die Runde der letzten acht Teams qualifiziert. Benfica kam gegen Dinamo Zagreb weiter. "Lissabon ist ein starkes Team, ein großer Klub und eine tolle Stadt. Wir freuen uns über dieses grandioses Los. In vielerlei Hinsicht eine tolle Sache", sagte Frankfurts Vorstandsmitglied Axel Hellmann. Benfica ist in Portugal aktuell Zweiter, gewann in seiner Vereinshistorie 36 Mal die Meisterschaft, zuletzt im Jahr 2017.

Die Eintracht ist der letzte verbliebene deutsche Verein in den europäischen Klubwettbewerben. Im Achtelfinale der Champions League waren zuletzt Bayern München, Borussia Dortmund und Schalke 04 gescheitert.

Das Endspiel der Europa League findet in Aserbaidschan in Baku am 29. Mai statt. Ein Bundesligaklub hat den seit der Saison 2009/2010 bestehenden Wettbewerb noch nicht gewinnen können, bisher hat auch noch kein deutscher Verein den Einzug in ein Europa-League-Endspiel geschafft. Aktueller Titelträger ist Atlético Madrid.

In einem möglichen Halbfinale würde Prag oder der FC Chelsea warten

In den weiteren Viertelfinals bekommt es unter anderem der FC Arsenal mit den deutschen Spielern Mesut Özil und Bernd Leno mit Napoli und Trainer Carlo Ancelotti zu tun.

Auch die möglichen Halbfinals wurden bereits ausgelost: Sollte Frankfurt im Viertelfinale weiterkommen, würde die Eintracht im Halbfinale auf den Sieger aus dem Duell zwischen Prag und Chelsea treffen.

Das Viertelfinale der Europa League im Überblick:

SSC Napoli - FC Arsenal

FC Villarreal - FC Valencia

Benfica Lissabon - Eintracht Frankfurt

Slavia Prag - FC Chelsea