FC Arsenal - BATE Borisov 3:0 (2:0)

Im Hinspiel in Borisov hatte Arsenal sich noch blamiert und 0:1 gegen den weißrussischen Klub verloren. Zu Hause rückten die favorisierten Gunners die Verhältnisse wieder zurecht und qualifizierten sich für das Achtelfinale. Dabei bekamen sie allerdings früh Hilfe vom Gegner.

In der vierten Minute hatte Pierre-Emerick Aubameyang genug Platz für eine Flanke in den Strafraum. Zakhar Volkov ging zum Ball und lenkte ihn mit dem Schienbein ins Tor zum 1:0. Shkodran Mustafi (39. Minute) erhöhte per Kopf nach einem Eckball von Granit Xhaka. Das dritte Tor der Londoner erzielte Sokratis (60.), vier Minuten nach seiner Einwechslung - ebenfalls per Kopf nach einer Ecke. Arsenal spielte wieder mit Mesut Özil, der zuletzt von Trainer Emery nicht berücksichtigt worden war.

RB Salzburg - FC Brügge 4:0 (3:0)

Die Österreicher hatten beim 1:2 im Hinspiel die erste Niederlage im 32. Pflichtspiel der Saison hinnehmen müssen. Zu Hause ging Salzburg durch Xaver Schlager (17.) früh in Führung und hätte dies beinahe noch früher geschafft. Munas Dabbur (11.) vergab jedoch vom Elfmeterpunkt aus.

Patson Daka und Marin Pongracic zeigten beim 2:0 einen sehenswerten Doppelpass, den Daka mit einem Schlenzer ins lange Eck vollendete. Kurz vor der Pause machte Daka (43.) seinen Doppelpack komplett. Nach einem Ballgewinn schickte Schlager den Angreifer tief, der vor dem gegnerischen Tor ruhig blieb und das 3:0 erzielte. Dabbur (90. + 4) setzte in der Nachspielzeit den 4:0-Schlusspunkt.

Außerdem spielten:

Villarreal - Sporting Lissabon 1:1

FC Valencia - FC Celtic 1:0

SSC Neapel - FC Zürich 2:0

Dinamo Zagreb - Viktoria Pilsen 3:0

Zenit St. Petersburg - Fenerbahce Istanbul 3:1