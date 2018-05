Es wäre das krönende Ende einer Ära gewesen, doch Arsène Wenger muss den FC Arsenal nach 22 Jahren ohne Titel auf europäischer Bühne verlassen. Die Londoner unterlagen nach dem 1:1 im Hinspiel der Mannschaft von Diego Simeone im Rückspiel 0:1. Atlético hat nun die Möglichkeit, nach 2010 und 2012 den dritten Titel in der Europa League zu holen.

Diego Costa erzielte in der Nachspielzeit der ersten Hälfte das Tor des Tages für die Spanier. Arsenal - in der Premier League in diesem Kalenderjahr noch ohne Auswärtssieg - agierte erneut zu harmlos und konnte die starke Atléti-Abwehr kaum in Bedrängnis bringen.

Überschatte wurde die Partie durch eine Verletzung von Arsenals Abwehrspieler Laurent Koscielny, der ohne Einwirkung eines Gegenspielers zu Boden ging. Der Franzose musste nach minutenlanger Behandlung bereits in der 12. Minute unter großen Schmerzen ausgewechselt werden.

Atlético - Arsenal 1:0 (1:0)

1:0 Diego Costa (45.+2)

Atlético: Oblak - Thomas (90.+3 Savic), Giménez, Godín, Lucas - Vitolo (74. Correa), Gabi, Saúl Ñíguez, Koke - Diego Costa (83. Fernando Torres), Griezman

Arsenal: Ospina - Bellerín, Mustafi, Koscielny (12. Chambers), Monreal - Ramsey, Xhaka, Wilshere (68. Mchitarjan) - Welbeck, Özil - Lacazette

Schiedsrichter: Rocchi (Italien)

Gelbe Karten: Godin, Saúl Ñíguez, Diego Costa / Wilshere, Monreal, Mustafi

REUTERS Jubelnde Olympique-Spieler

Olympique Marseille hat trotz eines 1:2 (0:2, 0:0) n.V. bei Red Bull Salzburg zum dritten Mal nach 1999 und 2004 das Finale der Europa League bzw. des Uefa-Cups erreicht. Die Mannschaft von Trainer Rudi Garcia geriet nach dem 2:0 im Hinspiel zunächst nur bei der Chance von Munas Dabbur (13. Minute) in Gefahr. In der zweiten Hälfte brachte ein Sololauf von Amadou Haidara (53.) das 1:0. Zwölf Minuten später dann das 2:0: Bouna Sarr lenkte einen Schuss von Xaver Schlager ins eigene Netz.

In der Verlängerung vergaben zunächst Duje Caleta-Car und Dabbur weitere gute Gelegenheiten für die Gastgeber, bevor der eingewechselte Rolando kurz vor Schluss per Kopf den entscheidenden Treffer erzielte. Allerdings war der vorausgehende Eckball eine Fehlentscheidung. Es hätte Abstoß für die Salzburger geben müssen.

Die Gastgeber verpassten nach dem 4:1 im Viertelfinalrückspiel gegen Lazio Rom ein erneutes Fußballwunder. Ein Finaleinzug wäre die erste Endspielteilnahme eines österreichischen Teams seit dem Jahr 1996 gewesen. Damals unterlag Rapid Wien im Finale des Europapokals der Pokalsieger Paris Saint-Germain 0:1.

Olympique und Atlético bestreiten am 16. Mai das Finale der Europa League. Ausgetragen wird die Partie im Stadion des Marseiller Ligakonkurrenten Lyon.

Salzburg - Marseille 2:1 (2:0, 0:0) n.V.

1:0 Haidara (53.)

2:0 Sarr (65. Eigentor)

2:1 Rolando (116.)

Salzburg: Walke - Lainer, Ramalho, Caleta-Car, Ulmer (96. Pongracic) - Haidara, Samassékou, Schlager (84. Minamino), Berisha - Gulbrandsen (68. Hwang), Dabbur Marseille: Pelé - Sarr, Rami, Luiz Gustavo, Amavi - López (67. Anguissa), Sanson (101. Rolando) - Thauvin, Payet, Ocampos - Germain (85. N'Jie)

Schiedsrichter: Karasev (Russland)

Gelbe Karten: Haidara, Caleta-Car / Sarr, Rami, Germain, Payet, Rolando

Gelb-Rot: Haidar (118.)