Europa League Arsenal trifft im Halbfinale auf Atlético

Der FC Arsenal spielt im Halbfinale der Europa League gegen Atlético Madrid. Der Tabellensechste der englischen Premier League tritt am 26. April zunächst vor eigenem Publikum an. Im zweiten Duell hat Olympique Marseille zuerst Heimrecht gegen das Überraschungsteam Red Bull Salzburg. Das ergab die Auslosung am Freitag in Nyon. Die Rückspiele werden am 3. Mai ausgetragen. Das Endspiel findet am 16. Mai in Lyon statt.

Marseille setzte sich im Viertelfinale dank eines 5:2-Rückspielerfolgs gegen RB Leipzig durch. Salzburg ist das Überraschungsteam im Wettbewerb. Die Mannschaft von Trainer Marco Rose zog trotz einer 2:4-Hinspielniederlage gegen Lazio Rom in die Runde der besten Vier ein. Als Favoriten auf den Titel gelten aber Atlético und der FC Arsenal.

Vor allem Mesut Özil dürfte sich auf das Duell mit dem spanischen Top-Team freuen. Der deutsche Nationalspieler gewann sieben seiner acht Duelle mit Atlético, dabei erzielte er vier Tore. Für Atlético ist es die Chance, den ersten Titel seit 2014 zu holen. Damals wurde die Mannschaft von Coach Diego Simeone überraschend spanischer Meister.