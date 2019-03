Europa League Platzverweis und Eigentor - Arsenal verliert in Rennes

Stade Rennes - FC Arsenal 3:1 (1:1)

Der FC Arsenal hat sein Hinspiel des Europa League-Achtelfinals gegen Stade Rennes 1:3 (1:1) verloren. Dabei gingen die favorisierten Gunners mit einem Blitzstart in die Partie: Alex Iwobi erzielte mit seinem ersten Torschuss bereits nach vier Minuten die Führung. Doch der Zehnte der französischen Ligue 1 ließ sich nicht verunsichern und erzielte den Ausgleich durch Benjamin Bourigeaud (43.). Bourigeaud traf per Nachschuss nach einem Freistoß. Vorangegangen war ein Foul von Sokratis, der bereits verwarnt worden war und Gelb-Rot (41.) sah.

In Überzahl testeten die Gastgeber nach Wiederanpfiff die Fähigkeiten von Arsenals Torwart Petr Cech, der die Gunners im Spiel hielt. Als Außenverteidiger Nacho Monreal eine Flanke von Rennes mit der Hüfte in den kurzen Winkel verlängerte (65.), war Cech dann jedoch chancenlos: Eigentor Arsenal. Die Franzosen, die zur 80. Minute 18 Torschüsse verzeichneten (Arsenal: elf) legten kurz vor Abpfiff nach: Ismaila Sarr traf per Kopf nach einer Kontersituation und einer Flanke von James Lea Siliki (88.) zum 3:1-Endstand.

Das Rückspiel findet am Donnerstag, 14. März statt (21 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE). Arsenal kann es mit einem 2:0-Sieg noch ins Viertelfinale schaffen.

FC Sevilla - Slavia Prag 2:2 (2:2)

Der dreimalige Europa-League-Sieger FC Sevilla ist gegen Slavia Prag nicht über ein 2:2-Remis hinausgekommen. Zwar brachte Wissam Ben Yedder die Gastgeber mit dem bisher schnellsten Tor des laufenden Wettbewerbs nach 23 Sekunden in Führung, doch Miroslav Stoch konnte ausgleichen (25.). Wenig später lag Sevilla erneut durch ein Tor von Munir (28.) vorn. Die Gäste konnten jedoch erneut durch Alex Kral zurückkommen (39.).

Die weiteren Ergebnisse:

Eintracht Frankfurt - Inter Mailand 0:0

Dinamo Zagreb - Benfica Lissabon 1:0 (1:0)

Zenit St. Petersburg - FC Villarreal 1:3 (1:1)