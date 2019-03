Dynamo Kiew - FC Chelsea 0:5 (0:3)

Das Hinspiel in London hatte Chelsea 3:0 gegen Dynamo Kiew gewonnen und dabei dem Gegner aus der Ukraine keine Chance gelassen. Im Rückspiel waren die Verhältnisse sogar noch klarer. Einen verlängerten Eckball verwertete Olivier Giroud zum frühen 1:0 für Chelsea (5. Minute), eine knappe halbe Stunde später schlug der Franzose erneut zu und erzielte nach Hereingabe von Marcos Alonso sein zweites Tor (33.).

Mit dem Pausenpfiff erhöhte Alonso auf 3:0 (45.+1), die Vorarbeit kam von Callum Hudson-Odoi. In der zweiten Hälfte machte Giroud seinen Hattrick perfekt, als er bei einem Freistoß von Willian völlig unbeachtet blieb und problemlos einköpfte (59.). Und auch Hudson-Odoi traf noch das Tor (78.), dieses Mal assistierte Giroud.

Mit einem kumulierten 8:0 aus Hin- und Rückspiel hat Chelsea die Vormachtstellung des englischen Fußballs in Europa weiter untermauert.

RB Salzburg - SSC Neapel 3:1 (1:1)

Wie Kiew hatte auch Salzburg das Hinspiel 0:3 verloren und musste auf einen hohen Heimsieg gegen den Tabellenzweiten der Serie A hoffen. Neapel verdarb den Salzburgern jedoch früh die Party. In der 14. Minute konnte die RB-Abwehr eine flache Hereingabe nicht entschärfen, sodass der Ball zu Arkadiusz Milik sprang. Der drosch die Kugel per Seitfallzieher ins Netz - 1:0 für die Gäste. Ab dem Moment hätte Salzburg mindestens einen 5:1-Sieg benötigt, um weiterzukommen.

Die Hausherren ließen sich durch den Rückstand kaum bremsen und kamen durch Munas Dabbur zum Ausgleich (25.). In der zweiten Hälfte bestimmten die Salzburger sogar das Spiel und wurden für ihren Einsatz belohnt: Fredrik Gulbrandsen sorgte für die 2:1-Führung (65.), nachdem Andreas Ulmer den Ball von der linken Seite aus scharf in den Strafraum gebracht hatte. Kurz vor Spielende erhöhte Christoph Leitgeb noch auf 3:1 (90.), doch bei drei Treffern war Schluss für die Heimmannschaft.

FK Krasnodar - FC Valencia 1:1 (0:0)

Das Rückspiel zwischen Krasnodar und Valencia versprach am meisten Spannung, da Valencia das Hinspiel in Russland nur 2:1 gewonnen hatte. Ein 1:0-Auswärtssieg hätte Krasnodar zum Weiterkommen gereicht. Von Anfang bis Ende waren die Gäste dem Führungstreffer zwar nahe, doch erst in der Schlussphase geschah es dann tatsächlich.

Shapi Suleymanov bekam auf halbrechter Position viel Raum und Zeit und nutzte dies zu einem sehenswerten Schlenzer mit links. Der Ball segelte durch die Luft und schlug im langen Winkel ein, Valencias Torwart Neto hatte keine Chance, das Gegentor zu verhindern.

AFP FC Valencia beim Jubel

Doch Valencia schlug zurück, nach einem Solo an der Grundlinie legte Kevin Gameiro den Ball zurück auf den eingewechselten Gonçalo Guedes. Der Portugiese machte einen Haken und schoss sein Team dann mit rechts in Viertelfinale.