Schalke-Gegner OGC Nizza In Frankreich oh là là, sonst so lala

Der Unterschied zwischen Mario Balotelli und seinem Trainer Lucien Favre könnte größer nicht sein: Auf der einen Seite Favre, der als extrem introvertiert gilt und in einem Interview mit dem Magazin "11 Freunde" einst gesagt hatte, dass seine größten Hobbies "Kultur und Natur" seien. Wenn man dem ruhigen und oft nachdenklich wirkenden Schweizer zuhört, scheint es, als sei jedes Wort und jeder Satz bis ins letzte Detail genau durchdacht. Favre ist kein Lautsprecher - anders als Balotelli.

"Ich werde den Ballon d'Or gewinnen - irgendwann. Es ist noch nicht zu spät", sagte Balotelli Anfang Juli im Interview mit der italienischen Zeitung "Corriere della Serra", kurz vor dem Trainingsauftakt beim FC Liverpool. Dass er für den Premier-League-Klub keine Minute mehr auf dem Platz stehen würde, war ihm zu diesem Zeitpunkt noch nicht bewusst. Liverpools Trainer Jürgen Klopp machte dem 26-Jährigen aber ziemlich schnell deutlich, dass er in seinen Planungen keine Rolle mehr spielen werde. Kurz vor Ende der Transferperiode wechselte Balotelli von Liverpool zu OGC Nizza.

Zwei Tore beim Neustart

In Frankreich ist das italienische Enfant terrible nun der unumstrittene Superstar im Team von Lucien Favre - dabei hatte er in den vergangen zwei Jahren nur 36 Pflichtspiele für Liverpool und AC Mailand absolviert, in denen er lediglich zwei Treffer erzielte. Jetzt der Neustart beim Ligue-1-Klub. Gleich in seiner ersten Partie für Nizza hatte Balotelli mit einem Doppelpack großen Anteil am 3:2-Sieg seiner Mannschaft gegen Olympique Marseille. Für Balotelli kann sich der Wechsel als Glücksfall erweisen.

Vergangene Saison belegte Nizza hinter AS Monaco, Olympique Lyon und Serienmeister Paris Saint-Germain den vierten Platz, nahm anschließend an der Champions-League-Qualifikation teil. Dort scheiterte die Mannschaft jedoch und qualifizierte sich für die Europa League. Trainer Claude Puel wechselte zum FC Southampton, Favre übernahm. Der 58-Jährige konnte neben Balotelli unter anderem auch Innenverteidiger Dante von einen Wechsel vom VfL Wolfsburg an die Côte d'Azur überzeugen.

In der aktuellen Spielzeit liegt Nizza punktgleich hinter Monaco auf dem zweiten Platz. Nach der starken letzten Saison kann OGC um die Meisterschaft mitspielen - sollte es Favre gelingen, Balotelli ins Mannschaftsgefüge zu integrieren und sein unbestritten großes Potenzial abzurufen. Dass Nizzas Trainer mit großen Namen umgehen kann, hat er bei Borussia Mönchengladbach bereits unter Beweis gestellt.

Als Favre 2011 nach Gladbach kam, verhinderte er den bereits als unvermeidbar erscheinenden Abstieg in die zweite Liga. In den folgenden vier Jahren formte er den Verein zu einem Klub, der vermutlich auch in den kommenden Spielzeiten mit Teilnahmen am europäischen Wettbewerb rechnen kann. Favre arbeitete unter anderem mit Spielern wie Marco Reus, Granit Xhaka, Marc-André ter Stegen und Dante zusammen und bildete diese zu Führungsspielern aus. Doch mit Balotelli steht ihm seine schwerste Aufgabe noch bevor.

Mit Skandalen soll nun Schluss sein

Der Italiener galt vor wenigen Jahren als eines der größten Talente in Europa. In der Premier League erzielte er in seinen ersten zwei Jahren in 40 Ligaspielen 19 Tore für Manchester City, bei der anschließenden Europameisterschaft sorgte er durch zwei Treffer gegen Deutschland im Alleingang dafür, dass er mit seiner Nationalmannschaft ins Endspiel einzog. Danach machte er fast ausschließlich mit Disziplinlosigkeiten und Skandalen Schlagzeilen. Unter anderem bewarf er Nachwuchsspieler mit Dartpfeilen oder zündete in seiner Wohnung Feuerwerkskörper, mit denen er das ganze Haus in Flammen setzte. Damit soll nun Schluss sein.

In der Ligue 1 läuft es für Nizza bislang optimal, allerdings befindet sich die französische Liga im Vergleich mit England, Deutschland, Spanien oder Italien auf einem niedrigeren Niveau. Im Europa-League-Spiel gegen Schalke 04 (21.05 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE) trifft das Team erstmals auf einen Gegner mit internationalem Format. Bereits dann könnte sich zeigen, was für OGC in dieser Spielzeit möglich ist - und ob zwischen Favre und Balotelli alles harmonisch bleibt.