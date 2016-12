Europa League Schalke muss erste Niederlage hinnehmen

Zum Abschluss der Vorrunde der Europa League hat Schalke 04 die erste Niederlage hinnehmen müssen. Bei RB Salzburg verlor die Mannschaft von Trainer Markus Weinzierl 0:2 (0:1). Tore von Salzburgs Xavier Schlager (22. Minute) und Josip Radosevic (90.+4) entschieden die Partie.

Vor 20.000 Zuschauern schickte Schalke eine runderneuerte Startelf aufs Feld: Neben Nationalspieler Benedikt Höwedes agierten Sascha Riether und der 20-jährige Thilo Kehrer zu Beginn in einer Dreierabwehrkette. Im Angriff erhielten die unerfahrenen Donis Avdijaj (kein Bundesligaeinsatz) und Fabian Reese (vier Bundesligaminuten) eine Bewährungschance.

Im Anschluss an eine abwechslungsreiche Anfangsphase mit Halbchancen auf beiden Seiten profitierte Salzburg beim Führungstor von gleich zwei Fehlern der Gelsenkirchener Abwehr: Erst verunglückte ein Klärungsversuch von Kehrer, den Salzburgs Valentino Lazaro aufnehmen konnte. Sein anschließender Schuss wurde abgefälscht, sodass Schlager vollkommen frei stehend am langen Pfosten einschieben konnte. Auch in der Folge blieben die Hausherren das aktivere Team, Schalke brachte außer einigen wenigen Abschlüssen von Avdijaj und Konoplyanka aus der Distanz nicht viel zustande.

Auch nach dem Seitenwechsel tat sich Schalke, das zuvor nur ein Gegentor im laufenden Wettbewerb kassiert hatte, lange schwer, konstruktiv nach vorne zu spielen. Die beste Gelegenheit zum Ausgleich vergab Kapitän Höwedes per Kopfstoß, den Salzburgs Ersatz-Torhüter Cican Stankovic mit einem Reflex über die Querlatte lenken konnte (69.). In der Schlussminute der Nachspielzeit konnte Radosevic gegen aufgerückte Schalker einen Ball im verwaisten Tor unterbringen, nachdem auch Torhüter Fabian Giefer zum letzten Eckball des Bundesligisten mit in den gegnerischen Strafraum geeilt war.

In der Bundesliga empfangen die Knappen am kommenden Sonntag (17.30 Uhr, High-Liveticker SPIEGEL ONLINE) Bayer Leverkusen. Mit einem fünften Heimsieg in Folge könnten die achtplatzierten Schalker den Rückstand auf die zuletzt schwächelnden Kölner auf Platz sieben verkürzen.

RB Salzburg - FC Schalke 04 2:0 (1:0)

Tore:

1:0 Schlager (22.)

2:0 Radosevic (90.+4)

Salzburg: Stankovic - Schwegler, Wisdom, Caleta-Car, Lainer - Rzatkowski, Laimer (60. Samassekou), Radosevic, Schlager (86. Yabo) - Lazaro (75. Wolf), Nimamino

Schalke: Giefer - Riether (84. Uchida), Höwedes, Kehrer - Junior Caicara, Stambouli, Aogo, Baba - Avdijaj - Reese (58. Schöpf), Konoplyanka (75. Sam)

Schiedsrichter: Radu Petrescu