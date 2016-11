Erfolg gegen Nizza Schalke hat in der Europa League keine Gegner

Der FC Schalke bleibt in der Europa League weiter ohne Punktverlust. Gegen den OGC Nizza gewann der Bundesligist 2:0 (1:0) und ist damit seit elf Pflichtspielen in Serie ungeschlagen. Jewhen Konopljanka (14. Minute) und Dennis Aogo (80.) schossen die Tore. S04 war bereits vor dem Spiel als Gruppenerster für die Zwischenrunde qualifiziert.

Das zweite Spiel der Gruppe I zwischen Krasnodar (sieben Punkte) und Salzburg (vier) endete 1:1 (0:1). Nizza steht erst bei drei Punkten und ist damit vorzeitig ausgeschieden.

Die Aufgabe gegen den französischen Vertreter war für Schalke reizvoll, in der Ligue 1 ist Nizza Tabellenführer. Zudem wird die Auswahl vom ehemaligen Mönchengladbacher Trainer Lucien Favre trainiert, in der Abwehr stand mit Dante ein weiteres bekanntes Gesicht aus der Bundesliga. Italien-Stürmer Mario Balotelli fehlte verletzungsbedingt.

Der Nachwuchs darf ran

Schalke war auf acht Positionen verändert und hatte mit Bernard Takpetey und Thilo Kehrer zwei Nachwuchskräfte in der Startelf. Trotzdem dominierte das Team das Geschehen und ging in Führung. Nach einem abgefälschten Schuss von Max Meyer reagierte Nizzas Torwart Yoan Cardinale schlecht, ließ den Ball nach vorne prallen und Konopljanka staubte aus kurzer Distanz ab (14.). Nur wenige Sekunden zuvor hatte S04 Glück, als Anastasios Donis aus der Distanz die Latte traf.

Danach kontrollierte weiter Schalke den Gegner, der selbst nach dem Rückstand kaum Risiko ging. Erst Mitte der ersten Hälfte wagte der OGC etwas mehr, ohne dabei gefährlich zu werden. So blieb es bis zur Pause zäh.

Nach dem Seitenwechsel experimentierte Trainer Weinzierl weiter und brachte mit Fabian Reese den nächsten Jungprofi, der auch direkt auf sich aufmerksam machte: In der 54. Minute schoss der 18-Jährige an den rechten Außenpfosten. Der eingewechselte Nabil Bentaleb sorgte für eine weitere gute Möglichkeit per Fernschuss (72.). Schalke löste die Aufgabe bis zum Schluss souverän, geriet kaum in Bedrängnis und für die Entscheidung sorgte schließlich Aogo per Elfmeter (80.). Ein unglückliches Debüt feierte Tekpetey, er sah für ein überhartes Einsteigen in der Nachspielzeit die Gelb-Rote-Karte.

Am Sonntag trifft Königsblau auf den SV Darmstadt (15.30 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE). Dann will der Tabellenelfte seine Aufholjagd in der Bundesliga fortsetzen.

Schalke 04 - OGC Nizza 2:0 (1:0)

Tore:

1:0 Konopljanka (14.)

2:0 Aogo (80.)

Schalke: Fährmann - Riether, Naldo, Kehrer - Junior Caicara, Baba - Stambouli, Meyer (46. Reese), Aogo - Tekpetey, Konopljanka (61. Bentaleb, 81. Avdijaj)

Nizza: Cardinale - Souquet, Dante, Bodmer - Ricardo (66. Plea), Walter (70. Marcel), Boscagli, Koziello, Dalbert - Donis, Belhanda (65. Eysseric)

Schiedsrichter: Alijar Aghajew (Aserbaidschan)

Gelbe Karten: Kehrer - Dalbert, Dante, Boscagli

Gelb-Rot: Tekpetey

Zuschauer: 51.504