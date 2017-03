Remis im Bundesliga-Duell Schalke kämpft sich ins Viertelfinale

Der FC Schalke hat das Bundesliga-Duell in der Europa League gegen Borussia Mönchengladbach für sich entschieden und steht im Viertelfinale. Dem Team von Trainer Markus Weinzierl reichte in Gladbach wegen der mehr erzielten Auswärtstore ein 2:2 (0:2)-Remis. Die Schalker Torschützen hießen Leon Goretzka (54. Minute) und Nabil Bentaleb (68./Handelfmeter), vor der Pause hatten Andreas Christensen (26.) und Mahmoud Dahoud (45.+2) für die vermeintliche Vorentscheidung gesorgt.

Beim dritten Duell innerhalb von 13 Tagen, Gladbach hatte in der Bundesliga 4:2 gewonnen und war nach dem 1:1 im Hinspiel leichter Favorit auf das Weiterkommen, begannen beide Mannschaften so, als wären Überraschungen in dem engen Spielkalender unmöglich: verhaltener Spielaufbau, wenig Zug zum Tor, kaum Tempo.

Die Borussia musste früh den angeschlagenen Fabian Johnson auswechseln, Jonas Hofmann kam schon nach 16 Minuten, fand aber trotzdem zuerst den Weg ins Spiel. Nach einer Flanke von Raffael köpfte Josip Drmic, der erneut den verletzten Kapitän Lars Stindl ersetzte, freistehend am Tor vorbei (18.), kurz darauf schoss der Brasilianer selbst am Tor vorbei (22.).

Die dritte gute Chance brachte Gladbach dann die Führung - und wie so oft unter dem neuen Trainer Dieter Hecking half eine Standardsituation: Oscar Wendt flankte per Freistoß herein, Drmic setzte sich im Zweikampf durch und so kam Christensen frei zum Schuss. Schalkes Kapitän Benedikt Höwedes fälschte mit dem Oberkörper unhaltbar für Torwart Ralf Fährmann ab.

11 - Im 14. Pflichtspiel unter Dieter Hecking trifft @borussia zum 11. Mal nach einem ruhenden Ball. Lufthoheit. #BMGS04 — OptaFranz (@OptaFranz) 16. März 2017

Schalke nahm in der Folge den Kampf besser an und vergab durch Goretzka die große Chance zum Ausgleich (30.). Kurz vor dem Pausenpfiff hätten die Gäste zu ihrer zweiten Großchance kommen müssen, doch Eric Maxim Choupo-Moting nahm aus einem eigentlich exzellent durchgeführten Konter das Tempo heraus und ließ sich dann auch noch im Zweikampf von Christensen den Ball klauen. Im Gegenzug zog Dahoud einfach mal aus 24 Metern ab und der überraschte Fährmann konnte ob der fallenden Flugkurve des Balls nur hinterherschauen. Schalke benötigte nun zwei Tore für den Einzug ins Viertelfinale.

Der Rasen bringt Schalke zurück ins Spiel

Beide Trainer reagierten zu Beginn der zweiten Halbzeit. Während Hecking positionsgetreu im defensiven Mittelfeld Tobias Strobl für Christoph Kramer brachte, erhöhte Weinzierl das Risiko. Für Johannes Geis kam mit Max Meyer eine kreative Kraft für den Spielaufbau. Und tatsächlich erwischten die Königsblauen den viel besseren Start:

Eine zu zentrale und zu kurze Abwehr von Jannik Vestergaard landete bei Goretzka, der mit links abzog. Torwart Yann Sommer wäre bei normalen Platzverhältnissen wohl zur Stelle gewesen, weil der Ball aber dank einer Bodenwelle leicht abhob, schlug es hinter Sommer ein. Sofort war es ein anderes Spiel, während Schalke mit Macht auf den Ausgleich drückte, wirkten die Gladbacher für Minuten orientierungslos und angeschlagen.

Als sich die Gastgeber wieder stabilisiert hatten, fiel dann doch der Ausgleich. Und nach dem Platzfehler hatten die Schalker zum zweiten Mal Glück: Strobl fälschte eine Flanke von Choupo-Moting mit dem Kopf an den Oberarm von Dahoud ab, der Torschütze versuchte sich noch wegzudrehen und trotzdem entschied Schiedsrichter Mark Clattenburg auf Handelfmeter. Bentaleb verwandelte sicher zum Ausgleich.

Gladbach schaffte es, sich wieder zurückzukämpfen und kam zu vereinzelten Torchancen, ein dritter Treffer fiel aber nicht mehr. Die Schalker können sich auf weitere internationale Spiele freuen, die Auslosung findet am Freitag in Nyon statt (13 Uhr).

Borussia Mönchengladbach - Schalke 04 2:2 (2:0)

1:0 (27.) Christensen

2:0 (45.+2) Dahoud

2:1 (54.) Goretzka

2:2 (68.) Bentaleb (Handelfmeter)

Mönchengladbach: Sommer - Jantschke, Christensen, Vestergaard, Wendt - Kramer, Dahoud - Herrmann, Johnson - Drmic, Raffael.

Schalke: Fährmann - Kehrer, Höwedes, Nastasic, Kolasinac - Geis, Bentaleb - Caligiuri, Goretzka, Choupo-Moting - Burgstaller.

Schiedsrichter: Clattenburg (England)

Zuschauer: 46.283 (ausverkauft)

Gelbe Karten: Raffael, Jantschke, Vestergaard - Caligiuri, Choupo-Moting