Sieg in Nizza Schalke überzeugt in der Europa League

Selbstvertrauen für die Bundesliga: Nach zwei Niederlagen in Folge ist der FC Schalke mit einem 1:0 (0:0)-Sieg bei OGC Nizza in die Europa League gestartet. Die Knappen dominierten das Mittelfeld, erarbeiteten sich gute Torchancen - und mussten doch lange auf den erlösenden Treffer warten. Außenverteidiger Abdul Rahman Baba entschied das Spiel mit einem satten Linksschuss (75. Minute). Im zweiten Spiel der Gruppe I verlor RB Salzburg 0:1 gegen Krasnodar, am zweiten Spieltag reisen die Österreicher nach Schalke.

Die Schalker, mit Breel Embolo und Alessandro Schöpf für Klaas-Jan Huntelaar und Jevhen Konoplyanka in der Startelf, hatten aus der 0:2-Niederlage gegen den FC Bayern Selbstvertrauen gezogen und wollten dies gegen Nizza bestätigen. Doch wenig überraschend entwickelte sich ein ganz anderes Spiel. Die Franzosen warteten ab, Schalke musste das Spiel machen - und so waren unterschiedliche Dinge gefordert.

Auch wenn es bis zur 21. Minute dauerte, ehe die Gäste zur ersten guten Torchance kamen, machte das Team von Trainer Markus Weinzierl erneut einen guten Eindruck. Die Knappen eroberten früh die Bälle, setzten sich so dauerhaft in Nizzas Spielhälfte fest und standen auch defensiv sehr gut. Leon Goretzka hätte dann für die Führung sorgen können, als mit zwei Schüssen innerhalb weniger Sekunden an Torhüter Yoan Cardinale scheiterte und anschließend auch Embolo den Ball nicht über die Linie drücken konnte.

Konoplyanka und Mayer beleben das Spiel

Die Schalker blieben bis zur Pause spielbestimmend, in der Offensive fehlten aber die zwingenden Aktionen. Nach einem Foul des ehemaligen Wolfsburgers Dante an Schöpf hätte es Elfmeter geben können, Schiedsrichter Undiano Mallenco entschied sich aber dagegen. Neben Dante richteten sich bei den Gastgebern die Blicke vor allem auf Stürmer Mario Balotelli, der nach seinen beiden Treffern am vergangenen Spieltag in Frankreich ohne Torschuss blieb und in der Rückwärtsbewegung einige taktische Mängel offenbarte. Trainer Lucien Favre konnte aber auch darüber hinaus nicht mit der Leistung seines Teams zufrieden sein.

Auch im zweiten Durchgang änderte sich an der Grundausrichtung des Spiels wenig. Schalke machte das Spiel, Nizza konnte sich nur schwer befreien - ließ aber weiterhin kaum gefährliche Torraumszenen zu. Weinzierl reagierte früh und brachte Konoplyanka für Schöpf (53.) und Max Meyer für Zugang Benjamin Stambouli (58.). Direkt im Anschluss hatte Naldo per Kopf nach einer Ecke von Konoplyanka die Chance zu Führung, Cardinale stand aber richtig.

Der Torhüter der Franzosen avancierte immer mehr zum besten Spieler, denn auch in der 64. Minute entschärfte Cardinale einen platzieren Fernschuss von Goretzka erfolgreich. Bei Mayers Drehschuss musste er sich richtig strecken (73.). Etwas unglücklich wirkte er dann aber bei Babas Treffer, der nach einem Doppelpass mit Mayer aus acht Metern ins kurze Eck abzog, das Cardinale eigentlich abdecken sollte.

Nach den beiden Bundesliga-Niederlagen gegen Frankfurt und Bayern folgt für Weinzierl und Manager Christian Heidel nun eine wichtige Woche mit Spielen in Berlin und Hoffenheim sowie einer Heimpartie gegen Köln. Doch der Aufwärtstrend wird zwangsläufig für die ersten Punkte sorgen.

OGC Nizza- Schalke 04 0:1 (0:0)

0:1 Baba (75.)

Nizza: Cardinale - Ricardo, Baysse, Dante, Dalbert (81. Belhanda) - Koziello (67. Bodmer), Seri - Sarr, Cyprien - Plea, Balotelli.

Schalke: Fährmann - Höwedes, Naldo, Nastasic, Baba - Stambouli (58. Meyer), Bentaleb - Schöpf (53. Konopljanka), Goretzka (90. Kolasinac), Choupo-Moting - Embolo.

Schiedsrichter: Alberto Undiano Mallenco (Spanien)

Zuschauer: 30.000

Gelbe Karten: Seri, Balotelli - Baba, Stambouli