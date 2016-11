Europa League Mainz 05 scheidet vorzeitig aus

Der FSV Mainz ist in der Europa League schon vor dem letzten Spieltag ausgeschieden. Durch ein 0:0 bei St. Etienne verliert der Bundesligist den direkten Vergleich und kann die Franzosen bei drei Punkten Rückstand nicht mehr vom zweiten Tabellenplatz verdrängen. Zwischen Tabellenführer RSC Anderlecht und St. Etienne geht es am 8. Dezember um Platz eins in der Gruppe C. Für die Bundesliga bleibt es nach Schalkes Weiterkommen und Mönchengladbachs Abstieg aus der Champions League in der Zwischenrunde bei zwei Europa-League-Teilnehmern.

Mainz, auch wegen des späten Ausgleichstreffers in der 88. Minute aus dem Hinspiel unter Druck, begann offensiv. Der letzte Pass kam zunächst zwar nicht an, aber in der 13. Minute vergab Levin Öztunali mit einem Schuss aus halbrechter Position die erste gute Chance des Spiels. Doch auch St. Etienne wusste mit flüssigen Kombinationen zu gefallen - die Spielanlage der Franzosen wirkte in der Anfangsphase etwas reifer.

Allerdings konnten die Gastgeber das nicht in Torgefahr verwandeln, der Mainzer Keeper Jonas Lössl musste nur beim Schuss von Oussama Tannane eingreifen (16. Minute). Kurz vor der Pause kam dann der Bundesligist zu seiner zweiten guten Gelegenheit, Torhüter Stéphane Ruffier faustete einen Freistoß von Yunus Malli aus dem rechten Torwinkel (43.).

Offensiver Beginn in Halbzeit zwei nicht belohnt

Der FSV kam zu Beginn der zweiten Halbzeit deutlich aktiver aus der Kabine: Malli blieb mit einem Schussversuch von der Strafraumgrenze hängen (47.) und Öztunali zwang Ole Selnaes mit einer scharfen Hereingabe von der rechten Seite fast zu einem Eigentor (51.) - Ruffier schaffte es gerade noch rechtzeitig, die Beine zu schließen. Und zwei Minuten später zwang Öztunali den Torhüter zu einer weiteren Parade.

Trainer Martin Schmidt wusste um die Wichtigkeit eines Treffers und hatte seiner Mannschaft die richtigen Dinge mit auf den Weg gegeben. St. Etiennes Dominanz des ersten Durchgangs war dahin und im Bewusstsein, dass ein torloses Remis für das Weiterkommen reichen würde, zog sich der französische Erstligist zurück.

Ab der 60. Minute war dann wieder ein Bruch im Mainzer Spiel zu erkennen. Es fehlten die Abschlüsse und die Pässe in die Spitze kamen nicht mehr an. Jhon Córdoba (73.) und Karim Onisiwo (75.) vergaben noch zwei Halbchancen, auf der Gegenseite setzte Tannane einen Konter an den Pfosten (82.). Dabei blieb es und Mainz kann sich ab sofort komplett auf die Bundesliga konzentrieren.

AS Saint-Etienne - FSV Mainz 05 0:0

St. Etienne: Ruffier - Polomat, Theophile-Catherine, Perrin, Pogba, Monnet-Paquet (59. Nordin) - Veretout (90.+2 Lacroix), Selnaes, Saivet - Tannane - Roux (83. Pajot).

Mainz: Lössl - Brosinski, Bell, Balogun, Bussmann (83. Samperio) - Ramalho (65. Frei), Gbamin (83. Seydel) - Öztunali, Malli, Onisiwo - Cordoba

Schiedsrichter: Bas Nijhuis (Niederlande)

Zuschauer: 21.500

Gelbe Karten: Perrin, Veretout - Balogun, Onisiwo, Brosinski (2), Öztunali (2)