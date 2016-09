Sieg in der Europa League Mainz dreht Partie gegen Qäbälä

Mainz 05 hat am zweiten Spieltag der Europa League einen glücklichen Sieg in Aserbaidschan gefeiert. Beim FK Qäbälä gewann das Team von Trainer Martin Schmidt 2:3 (0:1). Nach einem Doppelschlag der Gastgeber in der zweiten Hälfte lag Mainz zwischenzeitlich sogar im Rückstand. Jhon Córdoba (68. Minute) und Levin Öztunali (78.) drehten die Partie zugunsten des Bundesligisten.

Von Beginn an tat sich Mainz gegen den aserbaidschanischen Europa-League-Vertreter schwer. Ricardinho traf nach einer Mainzer Unaufmerksamkeit in der Defensive per Kopf nur den Innenpfosten (24.). Vor dem Pausenpfiff deutete Mainz dann einmal sein Potenzial an, als Yoshinori Muto den Ball mit einem präzisen Linksschuss im gegnerischen Tor unterbrachte (43.).

Doch der Gastgeber belohnte sich nach Wiederbeginn für seinen engagierten Auftritt. Nach einem Foulspiel von Mainz-Keeper Jonas Lössl entschied der Unparteiische auf Elfmeter, den Ruslan Qurbanov zum 1:1-Ausgleich verwandelte (57.). Kurz darauf ging Qäbälä nach einem Tor von Sergei Zenjov sogar in Führung (62.). Mainz wirkte schockiert, kam aber durch den kurz zuvor eingewechselten Córdoba zum 2:2 (68.).

Auch der zweite Joker der Gäste sollte treffen: Öztunali erzielte nach einer schönen Einzelleistung den Siegtreffer (78.) und bescherte seinem Klub damit zumindest vorübergehend die Tabellenführung in Gruppe C.