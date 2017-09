Europa League Traumstart für Mailand, Everton geht unter

Austria Wien - AC Mailand 1:5 (0:3)

Milan hat bei der Rückkehr auf die europäische Bühne einen Traumstart erwischt. Daran hatten zwei Zugänge einen großen Anteil: Der Ex-Bundesligaprofi Hakan Calhanoglu brachte die Italiener schnell in Führung (7. Minute). Danach folgte ein Dreierpack von Angreifer André Silva (10., 20., 56.), der wie Calhanoglu im Sommer nach Mailand gewechselt war. Für den fünften Treffer sorgte der eingewechselte Suso.

Die Wiener waren von Beginn an chancenlos, der ehemalige HSV-Verteidiger Heiko Westermann wurde noch vor der Halbzeitpause ausgewechselt (42.). Lediglich nach dem zwischenzeitlichen 1:3 durch Alexandar Borkovic direkt nach Wiederanpfiff (47.) keimte kurz Hoffnung auf. Am Ende setzte sich der Favorit aber ohne Probleme durch.

Atalanta Bergamo - FC Everton 3:0 (3:0)

Atalana Bergamo hat ebenfalls für einen italienischen Erfolg gesorgt. Der ungefährdete 3:0 (3:0)-Sieg gegen den FC Everton war jedoch deutlich überraschender, als der Triumph der Mailänder. Bei Everton standen Stars wie Wayne Rooney, Gylfi Sigurdsson, Morgan Schneiderlin in der Startelf, trotzdem lag das Team bereits zur Halbzeit mit drei Toren in Rückstand. Andrea Masiello (27.), Alejandro Gomez (41.) und Bryan Cristante (44.) hatten für Bergamo getroffen. In der zweiten Hälfte wurde Rooney 25 Minuten vor Schluss durch Davy Klaassen ersetzt, der das Endresultat aber auch nicht mehr verändern konnte.

Die weiteren Ergebnisse:

Villarreal - Astana 3:1 (1:0)

Slavia Prag - Maccabi Tel Aviv 1:0 (1:0)

Dynamo Kiew - Skenderbeu Korce 3:1 (1:0)

Young Boys Bern - Partizan Belgrad 1:1 (1:1)

TSG Hoffenheim - Sporting Braga 1:2 (1:1)

Basaksehir Istanbul - Ludogorez Rasgrad 0:0 (0:0)

HNK Rijeka - AEK Athen 1:2 (1:1)

Apollon Limassol - Olympique Lyon 1:1 (0:0)

FC Kopenhagen - Lokomotive Moskau 0:0 (0:0)

FC Zlin - FC Sheriff Tiraspol 0:0 (0:0)