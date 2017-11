Niederlage gegen Bilbao Hertha scheidet aus der Europa League aus

Hertha BSC ist in der Europa League bereits nach der Gruppenphase ausgeschieden. Der Bundesligist verlor bei Athletic Bilbao trotz zweifacher Führung 2:3 (2:1). Matthew Leckie (26. Minute) und Davie Selke (36.) trafen für die Gäste, Bilbaos Aduriz glich zunächst jeweils per Strafstoß aus (35./66.), ehe Inaki Williams den Endstand herstellte.

Für die Berliner, die in der Gruppe J weiter Letzter sind, ist das Erreichen der Zwischenrunde damit nicht mehr möglich. Am 7. Dezember tritt das Team von Trainer Pal Dardai zum Abschluss gegen Östersund an.

Der Beginn in Bilbao war vielversprechend: Hertha begann stark und hätte bereits in der Anfangsphase in Führung gehen können. Nach einer Hereingabe von Maximilian Mittelstädt von der linken Seite scheiterte Leckie mit seinem Versuch am starken Bilbao-Torhüter Iago Herrerin (5.). Die Gastgeben wirkten nervös - und kassierten schon wenig später den ersten Gegentreffer: Leckie verwertete eine Flanke per Kopf zum 1:0 (26.).

Nach einem Foul im Strafraum wurde den Basken ein Elfmeter zugesprochen. Bilbaos Toptorjäger der vergangenen Jahre, Aritz Aduriz, verwandelte souverän (35.). Doch die Hertha hatte die richtige Antwort parat. Fast im Gegenzug erzielte Selke nach einer sehenswerten Flanke von Valentino Lazaro das 2:1 (36.).

In der zweiten Hälfte versuchte der Bundesligist, die knappe Führung zu verwalten. Das ging schief: Nachdem Bilbao den Druck zunehmend erhöhte, entschied Schiedsrichter Paolo Tagliavento nach einem Handspiel erneut auf Strafstoß. Aduriz verwandelte zum 2:2 (66.).

Der entscheidende Treffer der Partie fiel nach einem Konter. Williams leitete den Angriff nach einem Eckball der Herthaner selbst ein und musste den Ball anschließend nach einem Pass von Mikel Balenziaga nur noch einschieben (82.).

Athletic Bilbao - Hertha BSC 3:2 (1:2)

0:1 Leckie (26.)

1:1 Aduriz (35. Foulelfmeter)

1:2 Selke (36.)

2:2 Aduriz (66. Handelfmeter)

3:2 Williams (82.)

Bilbao: Iago Herrerin - Lekue, Etxeita, Laporte, Balenziaga - San José, Mikel Rico - Williams, Aketxe, Cordoba - Aduriz

Hertha BSC: Kraft - Weiser, Langkamp, Rekik, Plattenhardt - Lustenberger, Maier - Leckie, Lazaro, Mittelstädt - Selke

Gelbe Karten: Laporte, Raul Garcia, Etxeita - Langkamp, Kraft, Selke

Zuschauer: 30.000

Schiedsrichter: Paolo Tagliavento (Italien)