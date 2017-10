Trotz Selkes Torpremiere Hertha BSC unterliegt erneut in der Europa League

Die deutschen Mannschaften haben in der Europa League weiter Probleme: Hertha BSC hat auch im dritten Gruppenspiel nicht den erhofften ersten Erfolg gefeiert. Im Gegenteil: Zorya Luhansk setzte sich in Lwiw 2:1 (1:0) durch. Davie Selkes Premierentreffer (56. Minute) zum zwischenzeitlichen Ausgleich reichte nicht, Silas (42.) und Svatov (79.) trafen für die Ukrainer. Auch der 1. FC Köln unterlag in seinem dritten Gruppenspiel bei Bate Borisov 0:1. (Hier geht's zur Meldung.)

Hertha-Trainer Pál Dárdai hatte sein Team nach dem vor allem offensiv schwachen Bundesliga-Auftritt gegen Schalke (0:2) auf gleich fünf Positionen umgestellt. Der erst 18-jährige Arne Maier gab auf der Position vor der Abwehr ebenso sein Startelf-Debüt für Hertha BSC wie Stürmer Davie Selke.

REUTERS Oleksandr Svatok bejubelt das 2:1

Die Berliner setzten den Tabellensiebten der ukrainischen Liga in der Anfangsphase konsequent unter Druck und kamen so zu ersten guten Torgelegenheiten. Die beste vergab Mitchell Weiser nach einem Zuspiel von Valentino Lazaro (7.). Luhansk kam nach einer Viertelstunde besser in die Zweikämpfe, Hertha blieb zunächst aber die gefährlichere Mannschaft. Selke (31.) und Alexander Esswein (37.) ließen weitere Chancen aus.

Die Gastgeber wurden erst unmittelbar vor dem Pausenpfiff gefährlich: Die erste Möglichkeit vergab Iury (39.) noch, drei Minuten später erzielte der zweite Brasilianer im Zorya-Team mit einem abgefälschten Freistoß den etwas überraschenden Führungstreffer. Der Schuss von Silas (42.) rutschte durch die Hertha-Mauer, Schlussmann Rune Jarstein konnte den Ball nicht mehr stoppen.

Selkes letzte Aktion bringt den Ausgleich

Ein Standard brachte Hertha BSC kurz nach der Pause den Ausgleich: Selke köpfte einen Eckball von Marvin Plattenhardt aus fünf Metern wuchtig ins Netz (56.). Für den Torschützen war es die letzte Aktion der Partie, direkt nach dem 1:1 wurde er durch Vedad Ibisevic ersetzt.

Die Gäste durften sich zunächst bei Keeper Jarstein bedanken, nicht erneut in Rückstand zu geraten: Erst parierte er im Eins-gegen-eins gegen Oleksandr Karavayev (60.), dann einen gefährlichen Freistoß von Oleksandr Andrievsky (70.), schließlich ein weiteres Mal gegen Opanasenko (78.). Erst gegen Oleksandr Svatoks sehenswerten Hackentrick war er machtlos.

Das Überraschungsteam der Europa-League-Gruppe J bleibt Östersunds BK. Die Schweden punkteten auch in ihrem dritten Spiel (2:2 gegen Atletic Bilbao). Hertha BSC belegt mit nur einem Punkt den letzten Gruppenplatz, auf den zweiten Rang fehlen bereits fünf Zähler.

Zorya Luhansk - Hertha BSC 2:1 (1:0)

1:0 Silas (42.)

1:1 Selke (56.)

2:1 Svatok (79.)

Luhansk: Lunin - Opanasenko, Pryima (22. Svatok), Hrechyshkin, Sukhotsky - Kharatin (63. Andrievsky), Silas - Karavaev, Gordiyenko, Lunyovunev (Gromov) - Iury

Berlin: Jarstein - Pekarik, Stark, Rekik, Plattenhardt - Maier, Lustenberger - Weiser, Lazaro - Selke (Ibisevic 57.), Esswein (57. Kalou)

Schiedsrichter: Liany (Israel)

Gelbe Karten: Silas, Lunev - Selke, Maier, Ibisevic

Zuschauer: 7000