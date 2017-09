Europa League Hertha verpasst Heimsieg gegen Bilbao

Bundesligist Hertha BSC ist mit einem Unentschieden in die Gruppenphase der Europa League gestartet. Beim 0:0 im Heimspiel gegen Gruppenfavorit Athletic Bilbao fielen keine Tore, die wichtigen Spiele kommen für die Alte Dame ohnehin erst noch.

Die Berliner brauchten lange, bis sie in der Partie waren. Vor allem in der Anfangsphase kamen die Gäste zu guten Torchancen, Ersatztorhüter Thomas Kraft machte aber einen stabilen Eindruck. Erst in der Nachspielzeit wurde Hertha erstmals richtig gefährlich, Vladimir Darida setzte eine Direktabnahme aus 22 Metern über die Latte.

Nach der Pause wurden die Gastgeber dann immer besser, vor allem offensiv wirkte das Spiel der Mannschaft von Trainer Pál Dárdai wesentlich druckvoller. Die größte Chance vergab Stürmer Vedad Ibisevic, der nach guter Drehung mit einem zentralen Schuss an Torwart Iago Herrerin scheiterte (53. Minute). Aber auch Athletic kam zu vereinzelten Torgelegenheiten, so dass das Remis für die Berliner am Ende ein annehmbares Ergebnis war.

Im zweiten Spiel der Gruppe J gewann Östersunds FK 1:0 bei Sorja Luhansk. Um in die Zwischenrunde zu kommen, muss der Bundesligist diese beiden Gegner hinter sich lassen. Am zweiten Spieltag am 28. September muss Hertha in Östersund antreten.

Hertha BSC - Athletic Bilbao 0:0

Hertha: Kraft - Pekarik, Langkamp, Rekik, Plattenhardt - Lustenberger, Darida - Weiser, Duda, Kalou (85. Haraguchi) - Ibisevic (77. Leckie).

Bilbao: Herrerin - Lekue, Etxeita, Laporte, Balenziaga - San José, Vesga - Williams (85. Susaeta), Muniain (90. Aketxe), Cordoba (71. Garcia) - Aduriz.

Schiedsrichter: Kruzliak (Slowakei)

Gelbe Karten: Weiser, Ibisevic - Vesga, San José

Zuschauer: 28.832