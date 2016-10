Europa League Inter bezwingt Southampton, Schachtjor souverän

Am dritten Spieltag der Europa-League-Gruppenphase konnte Inter Mailand die ersten drei Punkte im diesjährigen Wettbewerb einfahren. Gegen den FC Southampton setzte sich die Mannschaft von Trainer Frank de Boer 1:0 (0:0) durch. Das Tor des Tages für die Nerazzurri erzielte Flügelstürmer Antonio Candreva (67. Minute). Wegen einer Gelb-Roten Karte gegen Marcelo Brozovic (77.) musste Inter das Spiel in Unterzahl beenden, dem Team aus der englischen Premier League gelang der Ausgleich jedoch nicht mehr. Weil sich im Parallelspiel Sparta Prag 1:0 (0:0) bei Hapoel Beer Sheva durchsetzen konnte, übernehmen die Tschechen mit nun sechs Punkten die Führung in Gruppe K, dahinter folgen punktgleich Southampton und Hapoel (vier Punkte), Inter bleibt mit drei Zählern Schlusslicht.

Hinter dem siegreichen FC Schalke 04 sortieren sich in Gruppe I Krasnodar auf Platz zwei (sechs Punkte) und der OGC Nizza (drei) ein. Die Franzosen schlugen auswärts RB Salzburg 1:0 (0:0), Alassane Pléa sorgte früh für den wichtigen Erfolg (13.). Salzburg wartet weiter auf den ersten Punktgewinn.

In Gruppe H bleibt Schachtjor Donezk unterdessen unangefochtener Spitzenreiter. Nach einem souveränen 5:0 (2:0)-Sieg gegen KAA Gent durch Tore von Viktor Kovalenko (12.), Facundo Ferreyra (30.), den Brasilianern Bernard (46.) und Taison (75.) sowie Maksym Malyshev (85.) konnte der Uefa-Cup-Sieger von 2009 seine Tabellenführung vor dem Team aus Belgien ausbauen. Schachtar hat bislang eine makellose Bilanz vorzuweisen (neun Punkte), dahinter rangiert Gent mit vier Punkten.

Der FC Villarreal konnte eine Blamage gegen Osmanlispor gerade noch abwenden: Die Türken gingen durch einen Doppelschlag durch Raus Rusescu (23., 24.) in Führung. Nach einem Platzverweis gegen Mehmet Güven (54.) übernahm die Mannschaft aus der spanischen Primera Division die Initiative. Erst verschoss Bruno Soriano noch einen Strafstoß (54.), Alfred N'Diaye per Volley (55.) und der ehemalige brasilianische Nationalstürmer Alexandre Pato (74.) trafen jedoch noch zum 2:2-Endstand. Die Spanier führen ihre Gruppe L an (fünf), dahinter lauern jedoch Osmanlispor und der FC Zürich mit jeweils vier Punkten.

Mit sieben Zählern thront auch der AC Florenz an der Spitze seiner Gruppe. Zwei Tore von Mittelstürmer Nikola Kalinic (8., 23.) sorgten früh für die Vorentscheidung gegen Slovan Liberec. Im Anschluss an den zwischenzeitlichen Anschlusstreffer durch Petr Sevcik (58.) stellte Khouma Babacar (70.) den alten Abstand wieder her.

Die Begegnung zwischen dem Führungsduo der Gruppe G Celta Vigo und Ajax Amsterdam endete 2:2 (1:1) unentschieden. Die Führung der Gäste durch Hakim Ziyech (22.) konnte Vigos Andreu Fontas nur wenig später egalisieren (29.). Der ehemalige Bundesliga-Profi Amin Younes (71.) ließ die Niederländer auf einen Auswärtssieg hoffen, acht Minuten vor Abpfiff markierte Fabian Orellana jedoch den Ausgleich (82.).