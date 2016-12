Europa League Mainz beendet Gruppenphase mit Heimsieg

Mainz 05 hat am letzten Vorrundenspieltag der Europa League im heimischen Stadion 2:0 (2:0) gegen FK Qäbälä aus Aserbaidschan gewonnen. Alexander Hack und Pablo de Blasis erzielten die Tore für den FSV, der aber schon vor dem Anpfiff wusste, dass er keine Chance mehr auf das Erreichen der K.o.-Phase hatte.

Es war der zweite Europacupsieg in der Vereinsgeschichte der Mainzer, die bereits das Hinspiel in Aserbaidschan 3:2 für sich entschieden hatten. Vor nur 12.000 Zuschauern brachte Hack den FSV bei Minustemperaturen nach einer Ecke mit einem Linksschuss aus zwölf Metern unter die Latte in Führung (29. Minute). De Blasis erhöhte noch vor der Pause nach einer Flanke von Giulio Donati auf 2:0 (40.).

In der zweiten Hälfte gelang weder dem FSV noch den harmlosen Gästen noch Gefährliches. Am Sonntag spielt Mainz in der Bundesliga bei Borussia Mönchengladbach (15.30 Uhr, High-Liveticker SPIEGEL ONLINE).

Mainz 05 - Gabala FK 2:0 (2:0)

Tore:

1:0 Hack (29.)

2:0 de Blasis (40.)

Mainz: Huth - Donati, Bell, Hack, Bussmann - André Ramalho, Gbamin (69. Malli) - de Blasis (87. Holtmann), Frei, Jairo - Córdoba (82. Seydel)

Gabala: Bezotosnyi - Abbasov, Vernydub, Stankovic, Ricardinho - Kvekveskiri, Sadiqov (46. Gurbanov) - Mammadov, Weeks (86. Jamalov), Ozobic - Zenjov (77. Huseynov)

Gelbe Karten: Bussmann, Jairo/-

Schiedsrichter: Evans