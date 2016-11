1:6-Niederlage in der Europa League Mainz geht in Anderlecht unter

Der FSV Mainz 05 hat am vierten Spieltag der Europa-League-Saison eine herbe Niederlage hinnehmen müssen. Gegen den RSC Anderlecht kassierte der Bundesligist eine 1:6 (1:2)-Pleite. Doppeltorschütze Nicolae Stanciu (9. Minute/41.) sowie Youri Tielemans (61.), Lukasz Teodorczyk (89./90.+4 Handelfmeter) und Massimo Bruno (90.+2) schossen Mainz ab, Pablo De Blasis gelang lediglich der zwischenzeitliche Ausgleichstreffer (15.).

Der RSC steht nun mit acht Punkten an der Tabellenspitze, Mainz liegt in der Gruppe C drei Punkte dahinter auf Platz drei. Nur die zwei Erstplatzierten qualifizieren sich für die Zwischenrunde.

Das erste Tor des Spiels fiel bereits in der neunten Minute: Anderlechts Alexandru Chipciu traf von der rechten Außenbahn überraschend ins kurze Eck des Mainzer Tores, nachdem ihm ein Flankenversuch abgerutscht war. Es war zu diesem Zeitpunkt bereits das vierte Gegentor der 05er von außerhalb des Strafraums im laufenden Wettbewerb.

Eigene Fehler werden Mainz zum Verhängnis

Kurz darauf nutzte Pablo de Blasis auf der Gegenseite eine unabsichtliche Kopfballvorlage von Emmanuel Sowah aus rund sieben Metern zum Ausgleich (15.). Doch auch dieser Treffer vermochte es nicht, Sicherheit und Struktur ins Spiel des FSV zu bringen. Kurz vor der Halbzeit ließ Stanciu Keeper Jonas Lössl aus 15 Metern mit seinem starken rechten Fuß abermals keine Abwehrchance, nachdem ihn die Mainzer Abwehr an der Strafraumgrenze übersehen hatte (41.).

Dem vorentscheidenden Treffer zum 3:1 ging abermals eine Unachtsamkeit der Mainzer voraus: Außenverteidiger Guilio Donati konnte den Ball nicht entscheidend aus der Gefahrenzone klären, stattdessen schlenzte Tielemans den Ball ins Netz (62.).

Am Ende wurde es ein Debakel: Anderlechts Top-Stürmer Lukasz Teodorczyk verpasste es zunächst noch im Eins-gegen-Eins-Duell mit Lössl zu erhöhen (78.), kurz vor Abpfiff gelang ihm dann doch noch per Kopf das 4:1 (89.). Der eingewechselte Bruno (90.+2) und wieder Teodorczyk per Handelfmeter (90.+4) stellten den Endstand her.

RSC Anderlecht - FSV Mainz 05 6:1 (2:1)

Tore: 1:0 Stanciu (9.)

1:1 De Blasis (15.)

2:1 Stanciu (41.)

3:1 Tielemans (62.)

4:1 Teodorczyk (89.)

5:1 Bruno (90.+2)

6:1 Teodorczyk (90.+4, Handelfmeter)

Anderlecht: Roef - Sowah Adjei, Mbodji, Deschacht, Acheampong - Chipciu (56. Capel), Dendoncker, Tielemans (89. Bruno), Hanni - Stanciu (67. Badji), Teodorczyk.

Mainz: Lössl - Donati (79. Öztunali), Bell, Balogun, Brosinski - Gbamin, Serdar (67. Samperio) - Onisiwo, Malli, De Blasis - Córdoba.

Schiedsrichter: Andreas Ekberg (Schweden)

Gelbe Karten: Acheampong - Donati (2), Bell (2)

Zuschauer: 21.000