Europa League Mainz verspielt Sieg gegen Anderlecht

Mainz 05 hat die Tabellenführung in der Gruppe C der Europa League verpasst. Das Team von Trainer Martin Schmidt spielte gegen den RSC Anderlecht 1:1 (1:0). Yunus Malli traf bereits in der zehnten Minute per Foulelfmeter. Lukasz Teodorczyk glich nach der Pause für das Team des ehemaligen Nürnberg-Coaches René Weiler per Kopf aus (65. Minute).

Im Vorfeld des Spiels gab es unschöne Szenen. Hooligans aus Anderlecht randalierten in der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt, rund 80 Personen wurden vorläufig in Gewahrsam genommen. Fünf Beamte wurden durch Böllerwürfe verletzt und erlitten ein Knalltrauma.

Auf dem Platz nahm Schmidt im Vergleich zum 2:1-Sieg gegen Darmstadt in der Bundesliga drei Wechsel vor. Er brachte Verteidiger Niko Bungert, sowie die Mittelfeldspieler Suat Serdar und Karim Onisowo für Alexander Hack, Daniel Brosinski und Levin Öztunali.

Mainz begann offensiv und drängte die Gäste von Beginn an in die eigene Hälfte. Fehlte es zunächst noch an einem guten letzten Pass, wurde der gute Beginn in der neunten Minute schließlich belohnt. Anderlechts Olivier Deschacht grätschte Pablo De Blasis im Strafraum um, Yunus Malli verwandelte den fälligen Elfmeter sicher oben rechts (10.).

FSV-Torwart Jonas Lössl vereitelte in der ersten Hälfte gleich zweimal gegen Sofiane Hanni den Ausgleich (14., 30.). Insgesamt hatte Mainz allerdings deutlich mehr Ballbesitz und kontrollierte das Spiel. Onisiwo verpasste das 2:0, als er den Pfosten traf (22.). Kurz nach der Pause war es dann Jhon Córdoba, der die nächste Chance zum zweiten Mainzer Treffer vergab. Er scheiterte am gut reagierenden Torwart Davy Roef (51.).

Ein Kopfballtor brachte dann doch den Ausgleich. Bei einer Flanke von rechts durch Hanni hatte Teodorczyk in der Mitte zu viel Platz und drückte den Ball unhaltbar für Lössl über die Linie (65.). Brosinski verpasste mit einem schönen Schlenzer von außerhalb des Strafraums danach die erneute Führung (79.). Ein letzter Abschluss von Malli ging noch über das Tor (90.+1.), es blieb beim Remis.

FSV Mainz 05 - RSC Anderlecht 1:1 (1:0)

1:0 Malli (10., Foulelfmeter)

1:1 Teodorczyk (65.)

Mainz: Lössl - Donati, Bell, Bungert, Bussmann - Serdar (59. Brosinski), Gbamin - Onisowo (81. Öztunali), Malli, De Blasis (77. Jairo) - Córdoba

Anderelcht: Roef - Deschacht, Kara Mbodji, Nuytinck - Dendoncker, Tielemans - Sowah Adjei (82. Bruno), Acheampong - Stanciu (60. Capel), Teodorczyk (76. Badji), Hanni

Schiedsrichter: Jesus Gil Manzano (Spanien)