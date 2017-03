Europa League Mata erlöst Manchester United

Manchester United hat dank eines knappen Erfolgs gegen FK Rostow den Sprung ins Viertelfinale der Europa League geschafft. Der Premier-League-Sechste besiegte den russischen Klub im Rückspiel 1:0 (0:0). Neben United und dem FC Schalke stehen Olympique Lyon, der türkische Meister Besiktas Istanbul, Ajax Amsterdam, Celta Vigo und die belgischen Clubs RSC Anderlecht und KRC Genk in der Runde der letzten Acht. Der Europa-League-Sieger qualifiziert sich auch in diesem Jahr wieder für die kommende Champions-League-Saison.

United war gegen Rostow klar die bessere Mannschaft, nutzte jedoch seine zahlreichen Chancen lange Zeit nicht. Stürmerstar Zlatan Ibrahimovic traf zweimal den Pfosten, bevor Juan Mata aus kurzer Distanz der Führungstreffer gelang (70. Minute). Bastian Schweinsteiger stand erneut nicht im Kader, Mittelfeldspieler Paul Pogba wurde kurz nach der Pause verletzt ausgewechselt.

Dem italienischen Klub AS Rom reichte der 2:1-Heimsieg gegen Lyon wegen der 2:4-Niederlage aus dem Hinspiel nicht zum Weiterkommen. Die Franzosen zogen auch dank des frühen Treffers von Mouctar Diakhaby (16.) in die nächste Runde ein, für die Roma trafen der Niederländer Kevin Strootman (17.) und Lyons Lucas Tousart (60.) per Eigentor.

Ajax Amsterdam drehte gegen den FC Kopenhagen das 1:2 aus dem Rückspiel und schaffte es dank eines 2:0-Heimsiegs in die nächste Runde. Die Tore erzielten Bertrand Traoré (23.) und Kasper Dolberg (45.+3). Die Auslosung für das Viertelfinale findet am Freitag in Nyon statt (13 Uhr).

Die weiteren Ergebnisse:

FK Krasnodar - Celta Vigo 0:2 (0:0)

Besiktas Istanbul - Olympiakos Piräus 4:1 (2:1)

KRC Genk - KAA Gent 1:1 (1:0)

RSC Anderlecht - Apoel Nikosia (1:0)