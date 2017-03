Europa League Manchester stolpert über Platz und Gegner

FK Rostow - Manchester United 1:1 (0:1)

Manchester United hat sich im Hinspiel des Achtelfinals der Europa League 1:1 (0:1) vom FK Rostow getrennt. Auf schwierigem Untergrund erzielte Henrich Mchitarjan aus kurzer Distanz das Führungstor (35. Minute) für den Sechsten der englischen Premier League. Für Rostow traf Aleksandr Bukharow zum Ausgleich (53.). Bereits am Vortag hatte sich United-Coach José Mourinho über den schlechten Zustand des Spielfelds echauffiert, sein Protest wurde von der Uefa jedoch zurückgewiesen.

Der schwedische Superstar Zlatan Ibrahimovic, der aktuell wegen eines Ellbogenschlags für die nationalen Wettbewerbe gesperrt ist, hatte den ehemaligen Dortmunder vor dem 1:0 präzise von der Grundlinie bedient und Mchitarjan dessen drittes Tor in den vergangenen drei Europa-League-Partien aufgelegt.

Die Gastgeber aus Russland, die im Herbst Bayern München in der Gruppenphase der Champions League im eigenen Stadion 3:2 (1:1) besiegen konnten, kamen nach dem Seitenwechsel durch ihren Mittelstürmer Bukharow zum 1:1. Der 1,93 Meter lange Angreifer nahm einen weiten Ball mit der Brust an und schoss ihn anschließend volley vorbei an Uniteds Ersatzkeeper Sergio Romero ins Tor. In der Folge agierte Rostow offensiver, doch der Siegtreffer gelang keiner der beiden Mannschaften mehr.

FC Kopenhagen - Ajax Amsterdam 2:1 (1:1)

Der FC Kopenhagen hat sich dank eines 2:1 (1:1)-Erfolgs gegen Amsterdam eine gute Ausgangslage für das Rückspiel verschafft. Rasmus Falk hatte die Gastgeber per Blitzstart in der ersten Minute in Führung gebracht. Nachdem Ajax' 19 Jahre altes Sturmtalent Kasper Dolberg eine Hereingabe von Davy Klaassen direkt zum Ausgleich verwertet hatte (32.), war es Andreas Cornelius, der die Mannschaft von Trainer Staale Solbakken zum Hinspielsieg köpfte (60.).

APOEL Nikosia - RSC Anderlecht 0:1 (0:1)

Auch Anderlecht darf sich berechtigte Hoffnungen auf einen Einzug in die nächste Runde machen. Bei APOEL Nikosia setzte sich der Zweite der belgischen Liga knapp durch. Im Anschluss an einen Fehlpass im Spielaufbau der Zyprer kam der Ball über mehrere Stationen zu Nicolae Stanciu, der per Direktabnahme das entscheidende Tor erzielte (29.).