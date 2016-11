Europa League Manchester United siegt bei Mchitarjan-Comeback

Gruppe A: Manchester United - Feyenoord Rotterdam 4:0 (1:0)

Manchester United hat sich in der Europa League in Stellung für den Einzug in die K.o.-Phase gebracht. Die Mannschaft von Teammanager José Mourinho gewann gegen Feyenoord Rotterdam deutlich und revanchierte sich für die Hinspiel-Niederlage (0:1) im September.

Durch die Treffer von Kapitän Wayne Rooney (35. Minute), Juan Mata (69.), Brad Jones per Eigentor (75.) und Jesse Lingard (90.+2) zogen die Red Devils in der Tabelle an Rotterdam vorbei und liegen vor dem letzten Gruppenspieltag als Zweiter auf Kurs. Der Ex-Dortmunder Henrich Mchitarjan stand bei United erstmals seit September wieder in der Startelf. Im zweiten Gruppenspiel setzte sich Fenerbahce Istanbul gegen Sorja Luhansk 2:0 (0:0) durch. Die Türken sind Gruppenerster.

Wayne Rooney has eclipsed Ruud van Nistelrooy and is now Manchester United's all-time top scorer in Europe (39)! #UEL #MUFC pic.twitter.com/hNJovgxKDs — UEFA Europa League (@EuropaLeague) 24. November 2016

Gruppe E: AS Rom - Viktoria Pilsen 4:1 (1:1)

Der AS Rom hat das vorzeitige Weiterkommen bereits geschafft. Die Roma besiegte den tschechischen Meister Viktoria Pilsen mühelos. Edin Dzeko (11./61./88.) und Diego Perotti (82.) erzielten die Treffer für den italienischen Tabellenzweiten, Antonio Rüdiger gab die Vorlage für das zweite Tor. Martin Zeman (18.) war der zwischenzeitliche Ausgleichstreffer gelungen.

Gruppe K: Hapoel Beer Sheva - Inter Mailand 3:2 (0:2)

Schlechter läuft es für eine andere italienische Mannschaft: Die Krise von Inter Mailand wird immer schlimmer. Der Klub ist nach einer weiteren Pleite vorzeitig ausgeschieden, mit nur drei Punkten ist Inter abgeschlagen Letzter seiner Gruppe. Dabei ging es gegen Hapoel Beer Sheva gut los: Nach Toren von Mauro Icardi (13.) und Marcelo Brozovic (25.) lagen die Mailänder komfortabel zur Pause in Führung. Doch der Gegner drehte das Spiel. In der dritten Minute der Nachspielzeit traf Ben Sahar zum 3:2-Sieg - Inters Blamage war perfekt.

Am letzten Vorrundenspieltag haben die Israelis das Weiterkommen selbst in der Hand. Dann spielt der Klub gegen den direkten Konkurrenten um Platz zwei, den FC Southampton. Die Engländer hatten im zweiten Spiel der Gruppe K 0:1 (0:1) bei Sparta Prag verloren. Die Tschechen haben sich damit vorzeitig für die Zwischenrunde qualifiziert.

Gruppe C: FK Qäbälä - RSC Anderlecht 1:3 (1:1)

Der RSC Anderlecht hat die vorzeitige Qualifikation für die K.o.-Phase perfekt gemacht. Der Mainzer Gruppengegner gewann beim aserbaidschanischen Klub FK Qäbälä per Doppelschlag in letzter Minute 3:1 (1:1). Youri Tielemans (11.) hatte Anderlecht zunächst in Führung gebracht, Ricardinho (15.) glich per Elfmeter aus und hatte in der Schlussphase sogar die Chance zur Führung, verschoss aber den zweiten Elfmeter (72.). Raschad Eyjubow (89.) kassierte kurz vor Schluss eine Gelb-Rote Karte. Massimo Bruno (90.) und Lukasz Teodorczyk (90.+4) sicherten Anderlecht letztlich den Einzug ins Sechzehntelfinale.

Die weiteren Ergebnisse in der Übersicht:

Athletic Bilbao - Sassuolo Calcio 3:2 (1:1)

KRC Genk - Rapid Wien 1:0 (1:0)

Austria Wien - Astra Giurgiu 1:2 (0:0)

Olympiakos Piräus - Young Boys Bern 1:1 (0:0)

FC Dundalk - AZ Alkmaar 0:1 (0:1)

Slovan Liberec - Qarabag Agdam 3:0 (1:0)

Steaua Bukarest - Osmanlispor 2:1 (0:1)

AC Florenz - PAOK Saloniki 2:3 (1:2)

KAA Gent - Sporting Braga 2:2 (2:2)

Celta Vigo - Standard Lüttich 1:1 (1:0)

FC Zürich - FC Villarreal 1:1 (0:1)

Ajax Amsterdam - Panathinaikos Athen 2:0 (1:0)

Schachtjor Donezk - Konyaspor 4:0 (2:0)

Zenit St. Petersburg - Maccabi Tel Aviv 2:0 (1:0)