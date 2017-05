Europa League Manchester United profitiert gegen Vigo von Torwart-Fehler

Manchester United hat sich dank eines 1:0 (0:0)-Erfolgs bei Celta Vigo eine gute Ausgangslage für das Rückspiel im Halbfinale der Europa League verschafft. Dem 19 Jahre alten Angreifer Marcus Rashford gelang per direktem Freistoß der entscheidende Treffer (67. Minute).

Damit kann United, das in der englischen Liga derzeit nur auf Platz fünf steht, weiter darauf hoffen, sich als Sieger der Europa League doch noch für die Champions League in der kommenden Saison zu qualifizieren.

Die Hausherren begannen abwartend und überließen Manchester anfangs den Ball. Trotzdem kam Vigo zur ersten Großchance der Partie: Mittelfeldspieler Nemanja Radoja flankte aus dem Halbfeld auf Daniel Wass, der sich unbemerkt am zweiten Pfosten abgesetzt hatte. Der Kopfball des Dänen aus vielversprechender Position ging allerdings deutlich neben das Tor (11.). Auf der Gegenseite sorgte Rashford erstmals für Gefahr. Seinen Schlenzer aus 18 Metern konnte Vigo-Schlussmann Sergio Álvarez allerdings mit einer Parade noch klären (20.).

Ohne Ibrahimovic hakt es in Uniteds Offensive

Anschließend entwickelte sich eine abwechslungsreiche Partie mit Abschlüssen von beiden Teams. Zunächst gab Pione Sisto einen Distanzschuss in die Arme von Uniteds Ersatzkeeper Sergio Romero ab (30.). Vor der Pause vergab der englische Rekordmeister dann gleich zwei hochkarätige Möglichkeiten zur Führung: Weder Henrich Mchitarjan (35.) noch Jesse Lingard nach einem verzögerten Doppelpass mit Rashford (39.) konnten Álvarez aus kurzer Distanz überwinden.

Vigo, das nach dem Viertelfinalerfolg gegen Genk in drei Ligaspielen zahlreiche Stammkräfte geschont hatte, agierte nach dem Seitenwechsel offensiver. Einen abgefälschten Schuss von Sisto konnte Romero mit den Fingerspitzen über die Latte lenken (59.). Anschließend gingen die Red Devils durch eine erfolgreiche Standardsituation auf der Gegenseite in Führung: Rashford erwischte Álvarez bei seinem direkten Freistoß aus 22 Metern in die Torwartecke auf dem falschen Fuß (67.).

Die Abwesenheit ihres langzeitverletzten Stürmerstars Zlatan Ibrahimovic merkte man United jedoch auch in der Folge weiter an. Lingard verzog einen Dropkick-Versuch im Nachschuss (75.) ebenso wie Paul Pogba bei einem Freistoßversuch aus großer Entfernung (86.).

Dank des erst dritten Auswärtssiegs im Europapokal gegen spanische Teams überhaupt geht Manchester mit einem Vorteil ins Rückspiel, das kommende Woche Donnerstag in England stattfindet (21.05 Uhr, High-Liveticker SPIEGEL ONLINE). Das Endspiel steigt am 24. Mai in Stockholm. Dort warten entweder Ajax Amsterdam oder Olympique Lyon als Gegner. Die Niederländer gehen nach ihrem deutlichen Hinspielerfolg (4:1) allerdings als klarer Favorit in ihre zweite Halbfinalpartie.

Celta Vigo - Manchester United 0:1 (0:0)

0:1 Rashford (67.)

Celta Vigo: Álvarez - Mallo, Cabral, Roncaglia, Jonny - Radoja - Wass (74. Jozabed), Hernandez - Aspas, Guidetti, Sisto.

Manchester United: Romero - Valencia, Bailly, Blind, Darmian - Fellaini - Herrera, Pogba - Mchitarjan (78. Young; 90. Smalling), Rashford (80. Martial), Lingard.

Schiedsrichter: Sergej Karasew (Russland)

Gelbe Karten: Mallo - Fellaini, Pogba

Zuschauer: 30.000