Europa League ManUnited verliert gegen Fenerbahce

Der englische Rekordmeister Manchester United muss in der Europa League um den Einzug in die Zwischenrunde bangen. Am vierten Spieltag unterlagen die Red Devils bei Fenerbahce Istanbul 1:2 (0:1) und rutschten auf den dritten Platz in Gruppe A ab. Für die Türken waren der senegalesische Stürmer Moussa Sow (2. Minute) mit einem traumhaften Fallrückzieher-Tor und der Niederländer Jeremain Lens (59.) erfolgreich. Wayne Rooney erzielte den späten Anschlusstreffer für die Mannschaft von Trainer José Mourinho (89.).

Fenerbahce rückt damit auf Platz zwei hinter Feyenoord Rotterdam (beide sieben Punkte) vor, das bei Sorja Lugansk in der Ukraine zu einem 1:1 (1:1) kam. Manchester, das im Hinspiel Fenerbahce noch 4:1 geschlagen hatte, steht bei sechs Punkten. Zudem verlor Manchester Mittelfeldspieler Paul Pogba. Der Franzose musste bereits nach 30 Minuten verletzt ausgewechselt werden, für ihn kam Zlatan Ibrahimovic ins Spiel. Der seit Mitte September in Pflichtspielen torlose Schwede konnte aber nur wenige Akzente setzen. Kapitän Rooney spielte erstmals seit anderthalb Monaten wieder von Beginn an, der ehemalige Dortmunder Henrich Mchitarjan durfte ab der 61. Minute mitwirken.

Als erste Mannschaft hat sich Zenit St. Petersburg für die Zwischenrunde qualifiziert. Der Uefa-Pokalsieger von 2008 ist nach einem 2:1 (1:0)-Sieg gegen die Schotten von Dundalk nicht mehr von einem der ersten beiden Plätze in Gruppe D zu verdrängen. Guliano sicherte Zenit den Erfolg mit einem Doppelpack (42./78.), für den offensiven Mittelfeldspieler aus Brasilien waren es die Tore Nummer vier und fünf im laufenden Wettbewerb.

Einen großen Schritt in Richtung nächster Runde machte der AS Rom, der sich im Spitzenspiel der Gruppe E 4:2 (2:1) bei Austria Wien durchsetzte. Edin Dzeko (4./65.), Daniele de Rossi (17.) und Radja Nainggolan (78.) trafen nach dem frühen Rückstand durch Olarenwaju Kayode (2.) für die Römer, bei denen Nationalspieler Antonio Rüdiger nach auskuriertem Kreuzbandriss erneut in der Startelf stand. Für den Endstand sorgte Austria-Profi Alexander Grünwald (89.).