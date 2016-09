Europa League Manchester United blamiert sich in Rotterdam

Der englische Rekordmeister Manchester United ist mit einer Niederlage in die Europa League gestartet. Das Team von José Mourinho unterlag in der Gruppe A gegen Feyenoord Rotterdam 0:1 (0:0). Tonny Vilhena traf für die Niederländer in der 79. Minute. Stürmerstar Zlatan Ibrahimovic wurde in der zweiten Halbzeit eingewechselt, blieb aber wirkungslos.

Im Parallelspiel spielte der türkische Spitzenklub Fenerbahce Istanbul bei Sorja Lugansk in der Ukraine nur 1:1 (0:0). Der frühere deutsche Nationalspieler Roman Neustädter kam bei Fenerbahce nicht zum Einsatz. Dmytro Grechyshkin erzielte die Führung für die Ukrainer (52. Minute), Innenverteidiger Simon Kjaer traf in der fünften Minute der Nachspielzeit zum Ausgleich.

Für die größte Überraschung des ersten Spieltags sorgte Hapoel Be'er Sheva, das bei Inter Mailand 2:0 (0:0) in der Gruppe K gewann. Israels Meister hatte in der Qualifikation zur Champions League bereits Olympiakos Piräus ausgeschaltet, unterlag dann aber im Play-off-Duell mit Celtic Glasgow knapp.

Mit Ex-Nationalspieler Marko Marin in der Startelf feierte Piräus in der Gruppe B einen 1:0 (1:0)-Auftaktsieg bei den Young Boys Bern. Der Argentinier Esteban Cambiasso (42.) erzielte den Siegtreffer für den griechischen Serienmeister.

Der frühere Nationalspieler Heiko Westermann saß beim 2:1 (1:1) von Ajax Amsterdam bei Panathinaikos Athen in der Gruppe G 90 Minuten lang auf der Bank, nachdem er bislang auch in der niederländische Liga nur zu zwei Kurzeinsätzen gekommen war.

Im Duell der beiden weiteren Mainzer Gruppengegner setzte sich RSC Anderlecht mit dem früheren Nürnberger Trainer René Weiler 3:1 (2:1) gegen FK Qäbälä aus Aserbaidschan durch. In der Schalker Gruppe gewann FK Krasnodar aus Russland 1:0 (1:0) bei RB Salzburg.

Ohne den langzeitverletzten Nationalspieler Antonio Rüdiger musste sich der AS Rom in der Gruppe E bei Viktoria Pilsen mit einem 1:1 (1:1) begnügen. Im Parallelspiel siegte der deutsche Trainer Thorsten Fink mit Austria Wien 3:2 (2:1) bei Astra Giurgiu aus Rumänien. Austrias Stadtrivale Rapid mit Trainer Mike Büskens besiegte in der Gruppe KRC Genk 3:2 (0:1).

In einem turbulenten Spiel der Gruppe D feierte unterdessen der frühere UEFA-Cup-Sieger Zenit St. Petersburg nach 0:3-Rückstand noch durch vier Tore in der letzten Viertelstunde einen 4:3-Sieg gegen Maccabi Tel Aviv.

(In der nachfolgenden Übersicht finden Sie alle Ergebnisse des ersten Spieltags in der Europa League)