Erstmals seit 26 Jahren Ajax verpasst den Europapokal

Rosenborg Trondheim - Ajax Amsterdam 3:2 (1:0), nach Hin- und Rückspiel 4:2

AFP Amsterdams Nick Viergever (M.), Rosenborg-Verteidiger

Genau drei Monate nach dem Europa-League-Endspiel zwischen Ajax Amsterdam und Manchester United ist klar: Der unterlegene Finalist Ajax wird in der kommenden Saison nicht international spielen. Amsterdam verlor nach der 0:1-Heimniederlage im Playoff-Hinspiel gegen Rosenborg Trondheim auch das Rückspiel in Norwegen. Nicklas Bendtner brachte Rosenborg schon in der ersten Hälfte in Führung, Armin Younes (60.) und Lasse Schöne (61.) drehten das Spiel nach der Pause mit einem Doppelschlag. Aber das reichte nicht: Samuel Adegbenro erzielte noch zwei Tore und machte Rosenborgs Einzug in die Gruppenphase perfekt. Damit ist Ajax erstmals seit der Saison 1990/1991 nicht im Europapokal vertreten.

Hajduk Split - FC Everton 1:1 (1:0), nach Hin- und Rückspiel 1:3

REUTERS Jubelnde Everton-Profis

Sieben Klubs aus der Premier League spielen international: Neben den fünf Champions-League-Teilnehmern hat es mit dem FC Everton neben dem FC Arsenal auch ein zweiter Klub in die Gruppenphase der Europa League geschafft. Dafür reichte dem Klub aus Liverpool ein Remis beim Rückspiel in Split. Rosip Radosevic hatte die Kroaten in der ersten Hälfte in Führung gebracht, aber Gylfi Sigurdsson erzielte unmittelbar nach der Pause mit einem Schuss fast von der Mittellinie den Ausgleich. Das Auswärtstor war praktisch die Vorentscheidung.

Olympique Marseille - NK Domzale 3:0 (1:0), 4:1 nach Hin- und Rückspiel

AFP Olympique Marseille feiert.

Auswärts in Slowenien hatte Marseille noch Probleme (1:1), das Rückspiel gewann Olympique dann aber souverän. Valère Germain erzielte einen Doppelpack (28./56.) und Florian Thauvin stellte den Endstand her (85.). Domzale hatte zuvor den SC Freiburg in der Qualifikation ausgeschaltet, verpasst nun aber selbst den Einzug in die Gruppenphase.

Athletic Bilbao - Panathinaikos 1:0 (1:0), nach Hin- und Rückspiel 4:2

REUTERS Athletic Bilbao bedankt sich bei seinen Fans (Foto aus dem Hinspiel)

Zwei Spiele, zwei Siege, jeweils mit einem Tor Vorsprung: Bilbao hat sich knapp, aber letztlich souverän gegen Panathinaikos durchgesetzt. Nach dem 3:2 Auswärtssieg im Hinspiel machte Iker Muniain den Erfolg im Rückspiel durch sein Tor in der 22. Minute perfekt.

KF Shkendija - AC Milan 0:1 (0:1), nach Hin- und Rückspiel 0:7

AP Milans Davide Calabria (r.), Shkendijas Ennur Totre

Schon nach dem 6:0 im Hinspiel war das Duell praktisch entschieden. Milan gewann nun auch das Rückspiel - allerdings knapp. Patrick Cutrone schoss bereits früh das einzige Tor der Partie (13.). Nach drei Saisons ohne internationalen Fußball ist Milan nun erstmals wieder im Europapokal vertreten.

Fenerbahce Istanbul- Vardar Skopje 1:2 (0:0), nach Hin- und Rückspiel 1:4

REUTERS Ozan Tufan

Aus für Fenerbahce: Der Klub aus der türkischen Süper Lig hat auch das Rückspiel gegen Skopje verloren und verpasst damit die Teilnahme an der Europa League. In Mazedonien hatte Fenerbahce 0:2 verloren, beim Heimspiel ging Istanbul dann durch den Ex-Schalker Roman Neustädter in Führung (61.). Aber Jambul Jigauri (68.) und Nikola Gligorov (90.) drehten das Spiel zugunsten der Gäste aus Mazedonien.

Red Bull Salzburg - FC Viitorul Constanta 4:0 (2:0), nach Hin- und Rückspiel 7:1

DPA Viitoruls Nicolae Ovidiu Herea (l.) und Salzburgs Diadie Samassekou

Souveräner Einzug in die Europa League: Red Bull hat sich durch zwei souveräne Siege für die Gruppenphase qualifiziert. Auf das 3:1 im Hinspiel in Rumänien folgte ein 4:0-Heimsieg. Munas Dabbur (7.), Fredrik Gulbrandsen (37.), Valon Berisha (52./Elfmeter) und Amadou Haidara (88.) trafen für Salzburg. Damit steht der österreichische Meister bereits zum sechsten Mal in Folge der Hauptrunde der Europa League.

Zenit St. Petersburg - FC Utrecht 2:0 (1:0, 1:0) n.V., 2:1 nach Hin- und Rückspiel

AP Aleksandr Kokorin

Zenit hat sich in der Verlängerung in die Gruppenphase gerettet. Zum Mann des Spiels wurde Aleksandr Kokorin. Schon in der neunten Minute glich er den 0:1-Rückstand aus dem Hinspiel aus. In der Verlängerung machte er seinen zweiten Treffer und sorgte für die Entscheidung (105.).

Außerdem spielten:

AEK Athen - FC Brügge 3:0 (2:0), nach Hin- und Rückspiel 3:0

Austria Wien - NK Osijek 0:1 (0:0), 2:2 nach Hin- und Rückspiel

Crvena Zvezda - FK Krasnodar 2:1 (1:0), 4:4 nach Hin- und Rückspiel

Videoton FC - Partizan Belgrad 0:4 (0:3), nach Hin- und Rückspiel 0:4

Östersunds FK - PAOK Thessaloniki 2:0 (0:0), nach Hin- und Rückspiel 3:3

Suduva Marijampole - Ludogorez Rasgrad 0:0, nach Hin- und Rückspiel 0:2

AEK Larnaka - Viktoria Pilsen 0:0, nach Hin- und Rückspiel 1:3

Sporting Braga - FH Hafnarfjördur 3:2 (1:1), nach Hin- und Rückspiel 5:3

Dinamo Zagreb - KF Skënderbeu Korça 0:0, nach Hin- und Rückspiel 1:1

Sheriff Tiraspol - Legia Warschau 0:0, nach Hin- und Rückspiel 1:1

PFK Olexandrija - Bate Baryssau 1:2 (1:0), nach Hin- und Rückspiel 2:3

Maccabi Tel Aviv - SCR Altach 2:2 (1:1), nach Hin- und Rückspiel 3:2

Dynamo Kiew - Marítimo Funchal 3:1 (2:0), nach Hin- und Rückspiel 3:1

FC Midtylland - Apollon Limassol 1:1 (1:0), nach Hin- und Rückspiel 3:4