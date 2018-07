Europa-League-Qualifikation RB Leipzig glänzt beim Rangnick-Debüt

RB Leipzig hat sich durch einen 4:0 (2:0)-Erfolg gegen BK Häcken aus Schweden eine komfortable Ausgangsposition vor dem Rückspiel der zweiten Qualifikationsrunde für die Europa League verschafft. Die Treffer erzielten Bruma (35. Minute), Sommerzugang Matheus Cunha (38.), Kevin Kampl (50.) und Jean Kévin Augustin (84.). Das zweite Duell findet am kommenden Donnerstag in Göteborg statt.

Der Pflichtspielstart in die Saison 2018/2019 begann für RB Leipzig allerdings mit einem echten Blackout: Etwa 30 Minuten vor dem Anpfiff fiel im Leipziger Stadion teilweise der Strom aus, es gab keine Durchsagen, eine Anzeigetafel blieb dunkel, Fahrstühle fuhren nicht.

Runder lief es dann auf dem Spielfeld, auch wenn dem Bundesligisten in der Anfangsphase noch anzumerken war, dass er erst vor gut zwei Wochen wieder seinen Trainingsbetrieb aufgenommen hatte. Trainer ist in dieser Spielzeit Sportdirektor Ralf Rangnick, bevor 2019 Julian Nagelsmann aus Hoffenheim kommt. Alle vier Treffer waren äußerst sehenswert, die Schweden allerdings auch ein schwacher Gegner. In 90 Minuten musste RB-Schlussmann Péter Gulácsi keinen einzigen Ball parieren. Auch nach der Gelb-Roten Karte gegen Stefan Ilsanker (81.) blieb Leipzig das bessere Team.

Bei den Leipzigern fehlten zudem noch die WM-Starter Timo Werner, Emil Forsberg und Yussuf Poulsen, das Trio stößt erst am Freitag wieder zum Team. Um die Gruppenphase der Europa League zu erreichen, müsste RB nach den beiden Schweden-Duellen noch zwei weitere Runden mit Hin- und Rückspiel überstehen. Der nächste Gegner wäre CS Universitatea Craiova aus Rumänien.

RB Leipzig - BK Häcken 4:0 (2:0)

1:0 Bruma (35.)

2:0 Cunha (38.)

3:0 Kampl (50.)

4:0 Augustin (84.)

Leipzig: Gulacsi - Klostermann, Konaté, Orban, Saracchi (68. Mukiele) - Demme, Ilsanker, Kampl - Cunha (89. Hartmann), Augustin, Bruma (85. Stierlin)

Häcken: Abrahamsson - Andersson, Lindgren, Hammar, Arkivuo - Friberg, Irandust (45. Mohammed), Faltsetas (83. Berggren) - Celik (71. Lundberg), Kamara, Paulinho

Gelb-Rot: Ilsanker (81.)

Gelb: Orban, Demme, Saracchi / Lindgren, Friberg, Celik, Lundberg, Kamara

Schiedsrichter: Aleksandar Stavrev (Mazedonien)

Zuschauer: 15.000