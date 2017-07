Europa-League-Qualifikation Freiburg trifft auf Reykjavik oder Domzale

Bundesligist SC Freiburg trifft in der dritten Qualifikationsrunde zur Europa League auf den Sieger der Begegnung Valur Reykjavik aus Island gegen NK Domzale aus Slowenien. Das ergab die Auslosung im schweizerischen Nyon. Beim Hinspiel am 27. Juli haben die Freiburger Heimrecht, im Rückspiel am 3. August müssen sie auswärts spielen. Der Gegner des Teams von Trainer Christian Streich steht am 20. Juli nach den Rückspielen der zweiten Runde fest. Das Hinspiel hatte Domzale am Donnerstag 2:1 in Reykjavik gewonnen.

Dank des DFB-Pokalsiegs von Borussia Dortmund kehren die Freiburger als Bundesliga-Siebter nach vier Jahren auf die internationale Bühne zurück. Im Falle eines Weiterkommens muss der SC noch die Playoff-Runde am 17. und 24. August überstehen, um in die Gruppenphase der Europa League einzuziehen.

Auch in der Champions League wurde die dritte Qualifikationsrunde ausgelost. Das prominenteste Duell findet zwischen OGC Nizza und Ajax Amsterdam statt. Die Partien finden am 25. und 26. Juli sowie am 1. und 2. August statt. Danach beginnen die Playoffs um den Einzug der Gruppenphase - dann wird auch 1899 Hoffenheim einsteigen.